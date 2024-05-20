Максимов предостерег болельщиков Днепра-1 — команда может не сыграть в следующем сезоне

Юрий Максимов перед матчем "Днепра-1". Фото: instagram.com/scdnipro1/

Украинская футбольная команда "Днепр-1" может не сыграть в следующем сезоне Премьер-лиги. Главный тренер Юрий Максимов не знает, что ждет клуб.

Максимов рассказал о настроении игроков "Днепра-1" в интервью FootballHub.

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Наставник "Днепра-1" Юрий Максимов объяснил, что во время зимней паузы в УПЛ провел разговор со своими подопечными. Еще тогда было известно о том, что в клубе возникли финансовые проблемы. Будущее "Днепра-1" казалось туманным, поскольку "команда зависит от одного человека".

Богдан Леднев во время матча. Фото: instagram.com/scdnipro1/

Что Максимов сказал о "Днепре-1"

Тренерский штаб и футболисты команды до сих пор не знают, будет ли клуб существовать в следующем сезоне. По словам Максимова, большая часть игроков уже договорились о переходе в другие клубы.

Еще в феврале тренеры и футболисты "Днепра-1" приняли решение, что доиграют этот сезон и постараются занять место в верхней части турнирной таблицы. А дальше будь что будет.

"Слово "доиграем" — вы ведь понимаете. Кто-то боится травмы получить, у кого-то футболка "Днепра-1", а под ней — другая футболка", — объяснил Максимов.

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