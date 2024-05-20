Максимов предостерег болельщиков Днепра-1 — команда может не сыграть в следующем сезоне
Украинская футбольная команда "Днепр-1" может не сыграть в следующем сезоне Премьер-лиги. Главный тренер Юрий Максимов не знает, что ждет клуб.
Максимов рассказал о настроении игроков "Днепра-1" в интервью FootballHub.
Наставник "Днепра-1" Юрий Максимов объяснил, что во время зимней паузы в УПЛ провел разговор со своими подопечными. Еще тогда было известно о том, что в клубе возникли финансовые проблемы. Будущее "Днепра-1" казалось туманным, поскольку "команда зависит от одного человека".
Что Максимов сказал о "Днепре-1"
Тренерский штаб и футболисты команды до сих пор не знают, будет ли клуб существовать в следующем сезоне. По словам Максимова, большая часть игроков уже договорились о переходе в другие клубы.
Еще в феврале тренеры и футболисты "Днепра-1" приняли решение, что доиграют этот сезон и постараются занять место в верхней части турнирной таблицы. А дальше будь что будет.
"Слово "доиграем" — вы ведь понимаете. Кто-то боится травмы получить, у кого-то футболка "Днепра-1", а под ней — другая футболка", — объяснил Максимов.
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