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Максимов здобув першу перемогу на чолі "Дніпра-1", "Металіст-1925" та "Колос" обійшлись без голів

24 вересня 2023 21:26
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Максимов здобув першу перемогу на чолі "Дніпра-1", "Металіст-1925" та "Колос" обійшлись без голів
Юрій Максимов. Фото: "Дніпро-1"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Неділя в УПЛ подарувала лише 1 гол в двох матчах. "Дніпро-1" мінімально здолав "Зорю" та це перша перемога для Юрія Максимова в якості головного тренера дніпрян, а "Металіст-1925" та "Колос" зіграли внічию.

Підсумки матчів неділі в Українській Прем’єр-лізі, в матеріалі Новини.LIVE.

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У першому таймі команди грали більш позиційно та гості виглядали потужніше. Спрацювала ставка Максимова на Когута в центрі нападу. На 24-й хвилині він звільнив зону для Рубчинського, на якого з глибини зіграв Бабенко, а сам пішов відкриватись під завершальний удар. 

У "Зорі" в атаці все було дуже повільно та проходило майже без виникнення небезпеки для гостей. Лише момент Антюха незадовго до перерви можна було пригадати в цьому контексті, але Денис завершив передачу Герреро до правого флангу штрафного повз ближню стійку.

"Зоря" — "Дніпро-1" — 0:1

Гол: Когут, 24

Зоря: Турбаєвський — Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурніцин — Алефіренко, Яцик, Мишньов (Волошин, 77), Вантух  — Антюх (Чурко, 77), Нагнойний — Герреро.

Дніпро-1: Волинець — Пуріта (Мірошніченко, 79), Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський (Гаджиєв, 79) — Гуцуляк, Піхальонок (Вітіньйо, 67), Лєднєв — Когут (Є. Пасіч, 57).

Три удари на дві команди

Недільну програму восьмого туру УПЛ закривав матч між "Металістом 1925" та "Колосом". Обидві команди знаходяться в середині турнірної таблиці.

Поєдинок видався не видовищним. На двох команди провели три удари в площину воріт. В підсумку, безгольова нічия.

"Металіст 1925" — "Колос" — 0:0

Металіст 1925: Мозіль – Жичіков, Курило, Червак, Безуглий – Мартинюк (Ткачук, 59), Габелок, Вачиберадзе (Фаріна, 90+5) – Русин (Арі, 68), Сидоров (Чирук, 59), Дмитренко (Юсов, 59)

Колос: Фесюн — Бондаренко, Чорноморець, Бурда – Цуріков (Золотов, 41), Мілько (Богданов, 77), Демченко, Лучкевич – Дієго (Мякушко, 56), Велетень (Болбат, 56) – Салабай (Безбородько, 57)

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