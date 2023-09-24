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Максимов одержал первую победу во главе "Днепра-1", "Металлист-1925" и "Колос" обошлись без голов

24 сентября 2023 21:26
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Максимов одержал первую победу во главе "Днепра-1", "Металлист-1925" и "Колос" обошлись без голов
Юрий Максимов. Фото: "Днепр-1"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Воскресенье в УПЛ подарило всего 1 гол в двух матчах. "Днепр-1" минимально одолел "Зарю" и это первая победа для Юрия Максимова в качестве главного тренера днепрян, а "Металлист-1925" и "Колос" сыграли вничью.

Итоги воскресных матчей в Украинской Премьер-лиге, в материале Новини.LIVE.

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В первом тайме команды играли позиционнее и гости выглядели мощнее. Сработала ставка Максимова на Когута в центре нападения. На 24-й минуте он уволил зону для Рубчинского, на которого с глубины сыграл Бабенко, а сам пошел открываться под завершающий удар.

В "Заре" в атаке все было очень медленно и проходило почти без опасности для гостей. Лишь момент Антюха незадолго до перерыва можно было вспомнить в этом контексте, но Денис завершил передачу Герреро к правому флангу мимо ближней стойки.

"Заря" — "Днепр-1" — 0:1

Гол: Когут, 24

Заря: Турбаевский — Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурницын — Алефиренко, Яцик, Мышнев (Волошин, 77), Вантух — Антюх (Чурко, 77), Нагнойный — Герреро.

Днепр-1: Волынец — Пурита (Мирошниченко, 79), Сваток, Сарапий, Кравец — Бабенко, Рубчинский (Гаджиев, 79) — Гуцуляк, Пихаленок (Витиньо, 67), Леднев — Когут (Е. Пасич, 57).

Три удара на две команды

Воскресную программу восьмого тура УПЛ закрывал матч между "Металлистом 1925" и "Колосом". Обе команды находятся в середине турнирной таблицы.

Поединок оказался не зрелищным. На двоих команды провели три удара в створ ворот. В итоге безголевая ничья.

"Металлист 1925" — "Колос" — 0:0

Металлист 1925: Мозиль — Жичиков, Курило, Червак, Безуглый — Мартынюк (Ткачук, 59), Габелок, Вачиберадзе (Фарина, 90+5) — Русин (Ари, 68), Сидоров (Чирук, 59), Дмитренко (Юсов, 59) )

Колосс: Фесюн — Бондаренко, Черноморец, Бурда — Цуриков (Золотов, 41), Милько (Богданов, 77), Демченко, Лучкевич — Диего (Мякушко, 56), Великан (Болбат, 56) — Салабай (Безбородько, 57)

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