Маліновський пообіцяв подарунок уболівальникам збірної України

Руслан Маліновський на пресконференції. Скріншот YouTube

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський разом із тренером Сергієм Ребровим відповів на запитання журналістів напередодні матчу з Мальтою. "Синьо-жовті" зіграють у Словаччині поєдинок відбору на Євро-2024.

Маліновський може вийти в основному складі на цю гру, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Маліновський заявив, що збірна України кожен свій поєдинок грає із подвійною мотивацією. Усі футболісти розуміють, наскільки важкі часи переживають їхні співгромадяни, та намагаються радувати вболівальників якісним футболом.

Подарунок уболівальникам збірної України

Хавбек "Марселя" нагадаємо, що кожен український спортсмен займається волонтерською допомогою. Футболіст збірної України заявив, що будь-які проблеми поєднують націю, і люди ніколи не залишать один одного наодинці з бідою.

Маліновський виходить на заміну. Скріншот YouTube

"Коли все це закінчиться, збірна України організує щось особливо для людей, які найсильніше постраждали від війни. Я хочу зустрітися з ними та підтримати після всього, що вони пережили", — розповів Руслан Маліновський.

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