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Маліновський пообіцяв подарунок уболівальникам збірної України

19 червня 2023 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський пообіцяв подарунок уболівальникам збірної України
Руслан Маліновський на пресконференції. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський разом із тренером Сергієм Ребровим відповів на запитання журналістів напередодні матчу з Мальтою. "Синьо-жовті" зіграють у Словаччині поєдинок відбору на Євро-2024.

Маліновський може вийти в основному складі на цю гру, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

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Маліновський заявив, що збірна України кожен свій поєдинок грає із подвійною мотивацією. Усі футболісти розуміють, наскільки важкі часи переживають їхні співгромадяни, та намагаються радувати вболівальників якісним футболом.

Подарунок уболівальникам збірної України

Хавбек "Марселя" нагадаємо, що кожен український спортсмен займається волонтерською допомогою. Футболіст збірної України заявив, що будь-які проблеми поєднують націю, і люди ніколи не залишать один одного наодинці з бідою.

Руслан Малиновський
Маліновський виходить на заміну. Скріншот YouTube

"Коли все це закінчиться, збірна України організує щось особливо для людей, які найсильніше постраждали від війни. Я хочу зустрітися з ними та підтримати після всього, що вони пережили", — розповів Руслан Маліновський.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топклуб: готуються переговори.

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