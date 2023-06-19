Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Малиновский пообещал подарок болельщикам сборной Украины arrow

Малиновский пообещал подарок болельщикам сборной Украины

19 июня 2023 16:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский пообещал подарок болельщикам сборной Украины
Руслан Малиновский на пресс-конференции. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вместе с тренером Сергеем Ребровым ответил на вопросы журналистов накануне матча с Мальтой. "Сине-желтые" сыграют в Словакии поединок отбора на Евро-2024

Малиновский может выйти в основном составе на эту игру, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна". 

Читайте также:

Малиновский заявил, что сборная Украины каждый свой поединок играет с двойной мотивацией. Все футболисты понимают, насколько тяжелые времена переживают их сограждане, и стараются радовать болельщиков качественным футболом. 

Подарок болельщикам сборной Украины

Хавбек "Марселя" напомним, что каждый украинский спортсмен занимается волонтерской помощью. Футболист сборной Украины заявил, что любые проблемы объединяют нацию, и люди никогда не оставят друг друга наедине с бедой. 

Руслан Малиновский
Малиновский выходит на замену. Скриншот YouTube

"Когда все это закончится, сборная Украины организует что-то особенно для людей, которые сильнее всего пострадали от войны. Я хочу встретиться с ними и поддержать после всего, что они пережили", — рассказал Руслан Малиновский. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал топклуб: готовятся переговоры. 

Жена Александра Усика показала идеальную фигуру в откровенном купальнике. 

Голкипер Анатолий Трубин рассказал о конкуренции в сборной Украины. 

Спортзал клуба мужа Анжелики Терлюги уничтожили в результате ракетных обстрелов в Одессе. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас