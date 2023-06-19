Малиновский пообещал подарок болельщикам сборной Украины

Руслан Малиновский на пресс-конференции. Скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вместе с тренером Сергеем Ребровым ответил на вопросы журналистов накануне матча с Мальтой. "Сине-желтые" сыграют в Словакии поединок отбора на Евро-2024.

Малиновский может выйти в основном составе на эту игру, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Взбірна".

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Малиновский заявил, что сборная Украины каждый свой поединок играет с двойной мотивацией. Все футболисты понимают, насколько тяжелые времена переживают их сограждане, и стараются радовать болельщиков качественным футболом.

Подарок болельщикам сборной Украины

Хавбек "Марселя" напомним, что каждый украинский спортсмен занимается волонтерской помощью. Футболист сборной Украины заявил, что любые проблемы объединяют нацию, и люди никогда не оставят друг друга наедине с бедой.

Малиновский выходит на замену. Скриншот YouTube

"Когда все это закончится, сборная Украины организует что-то особенно для людей, которые сильнее всего пострадали от войны. Я хочу встретиться с ними и поддержать после всего, что они пережили", — рассказал Руслан Малиновский.

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