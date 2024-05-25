Маліновський приніс перемогу Дженоа й зіпсував Мотті прощальний матч за Болонью
У 38-му турі Серії А "Дженоа" приймала на своєму полі учасника наступного сезону Ліги чемпіонів "Болонью". З перших хвилин на поле вийшов український півзахисник господарів Руслан Маліновський.
"Дженоа" в цьому матчі несподівано перемогла "Болонью" з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.
"Дженоа" — "Болонья"
Попри те, що обидві команди вже не мали ніяких завдань в чемпіонаті, фаворитом все ж була "Болонья". Команда Тіаго Мотти стала відкриттям сезону, вийшла у Лігу чемпіонів. Головний тренер завдяки цьому зміг знайти собі топовий клуб — з наступного сезону він очолить "Ювентус".
Попри статус прощального матчу Мотта виставив на гру резерв і зробив "Дженоа" фаворитом. На 13-й хвилині відкрив рахунок Маліновський. Після пасу з лівого флангу від Мартіна Руслан у дотик влучив у дальню стійку, а від неї м’яч влетів у ворота.
"Дженоа" надалі продовжила контролювати гру й забила на початку другого тайму. Цього разу найактивніший та найбільш невдачливий гравець матчу Вітінья перекинув голкіпера суперників. Це був фінальний гол — 2:0.
Маліновський відіграв у матчі до 63-ї хвилини й був замінений на Стротмана. Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив українцеві за гру оцінку 7.7. Більший бал у "Дженоа" отримав лише Мартін — 8.0.
"Дженоа" — "Болонья" — 2:0
Голи: Маліновський, 13, Вітінья, 59
"Дженоа": Леалі (Соммаріва, 86) — Чіттадіні, Вольякко, Васкес — Сабеллі (Спенс, 63), Маліновський (Стротман, 63), Френдруп, Торсбі, Мартін — Гудмундссон, Вітінья (Екубан, 77).
"Болонья": Равалья (Баньйоліні, 85) — Де Сільвестрі (Корацца, 85), Лукумі, Беукема, Лікоянніс — Ель Аззузі, Моро, Фаббіан (Урбанські, 61) — Орсоліні (Одгор, 61), Кастро, Салемакерс (Карлссон, 70).
Попередження: Ель Аззузі, Кастро
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