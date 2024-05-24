Маліновський забив за Дженоа — відео голу
У рамках 38-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" приймає "Болонью". У стартовому складі генуезців вийшов український півзахисник Руслан Маліновський.
Після першого тайму "Дженоа" веде із рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Маліновський відкрив рахунок у матчі
У Генуї на 13-й хвилині матчу Маліновський "більярдним" ударом майже з лінії штрафного майданчика відкрив рахунок. Українець пробив низом у праву штангу, а від неї м'яч залетів у ворота.
Зазначимо, що для "Болоньї" та "Дженоа" цей матч нічого не вирішує, оскільки підопічні Тіаго Мотти вже вийшли до Ліги чемпіонів, а команда Маліновського вирішила питання збереження місця у Серії А.
У поточному сезоні Маліновський зіграв за "Дженоа" у всіх турнірах 29 матчів, забив чотири м'ячі та зробив два асисти.
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