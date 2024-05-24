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Маліновський забив за Дженоа — відео голу

24 травня 2024 23:09
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Агабекян Карен
редактор
Маліновський забив за Дженоа — відео голу
Український півзахисник Руслан Маліновський. Фото: Сарія А
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Агабекян Карен
редактор

У рамках 38-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" приймає "Болонью". У стартовому складі генуезців вийшов український півзахисник Руслан Маліновський.

Після першого тайму "Дженоа" веде із рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Маліновський відкрив рахунок у матчі

У Генуї на 13-й хвилині матчу Маліновський "більярдним" ударом майже з лінії штрафного майданчика відкрив рахунок. Українець пробив низом у праву штангу, а від неї м'яч залетів у ворота.

Зазначимо, що для "Болоньї" та "Дженоа" цей матч нічого не вирішує, оскільки підопічні Тіаго Мотти вже вийшли до Ліги чемпіонів, а команда Маліновського вирішила питання збереження місця у Серії А.

У поточному сезоні Маліновський зіграв за "Дженоа" у всіх турнірах 29 матчів, забив чотири м'ячі та зробив два асисти.

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футбол
Дженоа
Серія А
Руслан Маліновський
українські легіонери (футбол)

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