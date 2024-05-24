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Малиновский забил за Дженоа — видео гола

24 мая 2024 23:09
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Агабекян Карен
редактор
Малиновский забил за Дженоа — видео гола
Украинский полузащитник Руслан Малиновский. Фото: Сария А
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 38-го тура чемпионата Италии "Дженоа" принимает "Болонью". В стартовом составе генуэзцев вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский.

После первого тайма "Дженоа" ведет со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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В Генуе на 13-й минуте матче Малиновский "бильярдным" ударом почти с линии штрафной площадки открыл счет. Украинец пробил низом в правую штангу, а от нее мяч залетел в ворота.

Отметим, что для "Болоньи" и "Дженоа" этот матч ничего не решает, поскольку подопечные Тиаго Мотты уже вышли в Лигу чемпионов, а команда Малиновского решила вопрос сохранения места в Серии А.

В текущем сезоне Малиновский сыграл за "Дженоа" во всех турнирах 29 матчей, забил четыре мяча и сделал два ассиста.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

футбол
Дженоа
Серия А
Руслан Малиновский
украинские легионеры (футбол)

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