Малиновский забил за Дженоа — видео гола

Украинский полузащитник Руслан Малиновский. Фото: Сария А

В рамках 38-го тура чемпионата Италии "Дженоа" принимает "Болонью". В стартовом составе генуэзцев вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский.

После первого тайма "Дженоа" ведет со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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В Генуе на 13-й минуте матче Малиновский "бильярдным" ударом почти с линии штрафной площадки открыл счет. Украинец пробил низом в правую штангу, а от нее мяч залетел в ворота.

Отметим, что для "Болоньи" и "Дженоа" этот матч ничего не решает, поскольку подопечные Тиаго Мотты уже вышли в Лигу чемпионов, а команда Малиновского решила вопрос сохранения места в Серии А.

В текущем сезоне Малиновский сыграл за "Дженоа" во всех турнирах 29 матчей, забил четыре мяча и сделал два ассиста.

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