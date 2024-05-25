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Малиновский принес победу Дженоа и испортил Мотте прощальный матч за Болонью

25 мая 2024 07:11
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Агабекян Карен
редактор
Малиновский принес победу Дженоа и испортил Мотте прощальный матч за Болонью
Украинский полузащитник Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 38-м туре Серии А "Дженоа" принимала на своем поле участника следующего сезона Лиги чемпионов "Болонью". С первых минут на поле вышел украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский.

"Дженоа" в этом матче неожиданно победила "Болонью" со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Дженоа" — "Болонья"

Несмотря на то, что у обеих команд уже не было никаких задач в чемпионате, фаворитом все же была "Болонья". Команда Тиаго Мотты стала открытием сезона, вышла в Лигу чемпионов. Главный тренер благодаря этому смог найти себе топовый клуб — со следующего сезона он возглавит "Ювентус".

Несмотря на статус прощального матча, Мотта выставил на игру резерв и неожиданно сделал "Дженоа" фаворитом. На 13-й минуте открыл счет Малиновский. После паса с левого фланга от Мартина Руслан в касание попал в дальнюю штангу, а от нее мяч влетел в ворота.

"Дженоа" в дальнейшем продолжила контролировать игру и забила в начале второго тайма. В этот раз самый активный и самый неудачливый игрок матча Витинья перебросил голкипера соперников. Это был финальный гол — 2:0.

Малиновский отыграл в матче до 63-й минуты и был заменен Стротманом. Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу за игру оценку 7.7. Больший балл у "Дженоа" получил только Мартин — 8.0.

"Дженоа" — "Болонья" — 2:0

Голы: Малиновский, 13, Витинья, 59

"Дженоа": Леали (Соммарива, 86) — Читтадини, Вольякко, Васкес — Сабелли (Спенс, 63), Малиновский (Стротман, 63), Фрэндруп, Торсби, Мартин — Гудмундссон, Витинья (Экубан, 77).

"Болонья": Равалья (Баньолини, 85) — Де Сильвестри (Корацца, 85), Лукуми, Беукема, Ликояннис — Эль Аззузи, Моро, Фаббиан (Урбанские, 61) — Орсолини (Одгор, 61), Кастро, Салемакерс (70).

Предупреждение: Эль Аззузи, Кастро

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Дженоа
Серия А
Руслан Малиновский
украинские легионеры (футбол)
Болонья

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