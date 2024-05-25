Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Маліновський розповів про проблеми в матчі, де він забив та був одним із найкращих arrow

Маліновський розповів про проблеми в матчі, де він забив та був одним із найкращих

25 травня 2024 10:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Маліновський розповів про проблеми в матчі, де він забив та був одним із найкращих
Український півзахисник Руслан Маліновський. Фото: x.com/Vincent_1393
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський у 38-му турі Серії А провів свій другий матч після травми. 31-річному гравцю цього разу довірили місце в стартовому складі, а він віддячив переможним голом у ворота "Болоньї" (2:0).

Після гри Маліновський в коментарі TMW розповів, що йому було страшно повертатися на поле.

Читайте також:

Маліновський боявся матчу з "Болоньєю"

За словами Маліновського, перед поверненням він багато працював, але йому поки ще не вдалося набрати хорошу фізичну форму. При цьому Руслан зізнався, що йому через це було страшно виходити на матч.

"Цього вечора я відчував безліч позитивних емоцій, хоча після травми було трохи лячно. Я докладав максимум зусиль, але моєї фізичної форми не вистачало на весь матч проти "Болоньї".

Однак перемога завжди приносить радість як мені, так і нашим вболівальникам. Ми боролися за перемогу, щоб піднятися в турнірній таблиці", — сказав Маліновський.

Також Маліновський розповів, що візьме кілька днів відпочинку й потім готуватиметься до чемпіонату Європи з футболу у складі збірної України.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу. 

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".

футбол
Дженоа
Серія А
Руслан Маліновський
українські легіонери (футбол)
Болонья

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання