Маліновський розповів про проблеми в матчі, де він забив та був одним із найкращих

Український півзахисник Руслан Маліновський. Фото: x.com/Vincent_1393

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський у 38-му турі Серії А провів свій другий матч після травми. 31-річному гравцю цього разу довірили місце в стартовому складі, а він віддячив переможним голом у ворота "Болоньї" (2:0).

Після гри Маліновський в коментарі TMW розповів, що йому було страшно повертатися на поле.

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За словами Маліновського, перед поверненням він багато працював, але йому поки ще не вдалося набрати хорошу фізичну форму. При цьому Руслан зізнався, що йому через це було страшно виходити на матч.

"Цього вечора я відчував безліч позитивних емоцій, хоча після травми було трохи лячно. Я докладав максимум зусиль, але моєї фізичної форми не вистачало на весь матч проти "Болоньї".

Однак перемога завжди приносить радість як мені, так і нашим вболівальникам. Ми боролися за перемогу, щоб піднятися в турнірній таблиці", — сказав Маліновський.

Також Маліновський розповів, що візьме кілька днів відпочинку й потім готуватиметься до чемпіонату Європи з футболу у складі збірної України.

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