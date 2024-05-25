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Малиновский рассказал о проблемах в матче, где он забил и был одним из лучших

25 мая 2024 10:50
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Агабекян Карен
редактор
Малиновский рассказал о проблемах в матче, где он забил и был одним из лучших
Украинский полузащитник Руслан Малиновский. Фото: x.com/Vincent_1393
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский в 38-м туре Серии А провел свой второй матч после травмы. 31-летнему игроку на этот раз доверили место в стартовом составе, а он отблагодарил победным голом в ворота "Болоньи" (2:0).

После игры Малиновский в комментарии TMW рассказал, что ему было страшно возвращаться на поле.

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По словам Малиновского, перед возвращением он много работал, но ему пока не удалось набрать хорошую физическую форму. При этом Руслан признался, что ему из-за этого было страшно выходить на матч.

"В этот вечер я испытывал множество положительных эмоций, хотя после травмы было немного пугающе. Я прилагал максимум усилий, но моей физической формы не хватило на весь матч против "Болоньи".

Однако победа всегда доставляет радость как мне, так и нашим болельщикам. Мы боролись за победу, чтобы подняться в турнирной таблице", — сказал Малиновский.

Также Малиновский рассказал, что возьмет несколько дней отдыха и будет готовиться к чемпионату Европы по футболу в составе сборной Украины.

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