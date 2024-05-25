Малиновский рассказал о проблемах в матче, где он забил и был одним из лучших
Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский в 38-м туре Серии А провел свой второй матч после травмы. 31-летнему игроку на этот раз доверили место в стартовом составе, а он отблагодарил победным голом в ворота "Болоньи" (2:0).
После игры Малиновский в комментарии TMW рассказал, что ему было страшно возвращаться на поле.
Малиновский боялся матча с "Болоньей"
По словам Малиновского, перед возвращением он много работал, но ему пока не удалось набрать хорошую физическую форму. При этом Руслан признался, что ему из-за этого было страшно выходить на матч.
"В этот вечер я испытывал множество положительных эмоций, хотя после травмы было немного пугающе. Я прилагал максимум усилий, но моей физической формы не хватило на весь матч против "Болоньи".
Однако победа всегда доставляет радость как мне, так и нашим болельщикам. Мы боролись за победу, чтобы подняться в турнирной таблице", — сказал Малиновский.
Также Малиновский рассказал, что возьмет несколько дней отдыха и будет готовиться к чемпионату Европы по футболу в составе сборной Украины.
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