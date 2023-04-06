Маліновський влаштував сюрприз українській школі в Марселі: деталі
Не футболом єдиним. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський встигає і голи забивати на полях Франції, і землякам час приділяти. Так, 5 квітня сім'я спортсмена відвідала українську школу в Марселі.
Про це в своєму Instagram розповіла дружина хавбека Роксана.
Зі слів дівчини, зустріч вийшла теплою та емоційною.
Деталі зустрічі
Сім'я футболіста поспілкувалась з дітьми в приємній та дружній атмосфері. Руслан активно роздавав автографи та зробив безліч фото на пам'ять з вихованцями закладу. Водночас діти подарували Маліновському картинки та малюнки з його зображенням.
Окрім цього, Роксана розповіла про надзвичайно продуктивну зустріч з заступницею мера Марселя Мішель Рубіролою. Дружина гравця стала почесною членкинею французько-української асоціації "Марсель — Одеса".
"Я прийняла рішення приєднатися та стати почесним членом асоціації без роздумів, адже Одеса та Марсель – два міста мого серця", — написала Роксана.
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