Маліновський влаштував сюрприз українській школі в Марселі

Маліновський не забуває про співвітчизників на чужбині

Не футболом єдиним. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський встигає і голи забивати на полях Франції, і землякам час приділяти. Так, 5 квітня сім'я спортсмена відвідала українську школу в Марселі.

Про це в своєму Instagram розповіла дружина хавбека Роксана.

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Зі слів дівчини, зустріч вийшла теплою та емоційною.

Деталі зустрічі

Сім'я футболіста поспілкувалась з дітьми в приємній та дружній атмосфері. Руслан активно роздавав автографи та зробив безліч фото на пам'ять з вихованцями закладу. Водночас діти подарували Маліновському картинки та малюнки з його зображенням.

Окрім цього, Роксана розповіла про надзвичайно продуктивну зустріч з заступницею мера Марселя Мішель Рубіролою. Дружина гравця стала почесною членкинею французько-української асоціації "Марсель — Одеса".

"Я прийняла рішення приєднатися та стати почесним членом асоціації без роздумів, адже Одеса та Марсель – два міста мого серця", — написала Роксана.

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