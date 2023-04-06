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Маліновський влаштував сюрприз українській школі в Марселі: деталі

6 квітня 2023 18:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Маліновський влаштував сюрприз українській школі в Марселі
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83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Не футболом єдиним. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський встигає і голи забивати на полях Франції, і землякам час приділяти. Так, 5 квітня сім'я спортсмена відвідала українську школу в Марселі. 

Про це в своєму Instagram розповіла дружина хавбека Роксана. 

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Зі слів дівчини, зустріч вийшла теплою та емоційною.

Деталі зустрічі 

Сім'я футболіста поспілкувалась з дітьми в приємній та дружній атмосфері. Руслан активно роздавав автографи та зробив безліч фото на пам'ять з вихованцями закладу. Водночас діти подарували Маліновському картинки та малюнки з його зображенням. 

Маліновський школа

Окрім цього, Роксана розповіла про надзвичайно продуктивну зустріч з заступницею мера Марселя Мішель Рубіролою. Дружина гравця стала почесною членкинею французько-української асоціації "Марсель — Одеса". 

Маліновський школа

"Я прийняла рішення приєднатися та стати почесним членом асоціації без роздумів, адже Одеса та Марсель – два міста мого серця", — написала Роксана.

Маліновський школа

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