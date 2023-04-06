Малиновский устроил сюрприз украинской школе в Марселе

Малиновский не забывает о соотечественниках на чужбине

Не футболом единым. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский успевает и голы забивать на полях Франции, и землякам время уделять. Так, 5 апреля семья спортсмена посетила украинскую школу в Марселе.

Об этом в своем Instagram рассказала супруга хавбека Роксана.

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По словам девушки, встреча получилась теплой и эмоциональной.

Детали встречи

Семья футболиста пообщалась с детьми в приятной и дружеской атмосфере. Руслан активно раздавал автографы и сделал множество фото на память с воспитанниками учебного заведения. В то же время дети подарили Малиновскому картинки и рисунки с его изображением.

Кроме того, Роксана рассказала о чрезвычайно продуктивной встрече с заместителем мэра Марселя Мишель Рубиролой. Жена игрока стала почетным членом франко-украинской ассоциации "Марсель — Одесса".

"Я приняла решение присоединиться и стать почетным членом ассоциации без раздумий, ведь Одесса и Марсель — два города моего сердца", — написала Роксана.

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