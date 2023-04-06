Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Малиновский устроил сюрприз украинской школе в Марселе: детали arrow

Малиновский устроил сюрприз украинской школе в Марселе: детали

6 апреля 2023 18:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Малиновский устроил сюрприз украинской школе в Марселе
Малиновский не забывает о соотечественниках на чужбине
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Не футболом единым. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский успевает и голы забивать на полях Франции, и землякам время уделять. Так, 5 апреля семья спортсмена посетила украинскую школу в Марселе.

Об этом в своем Instagram рассказала супруга хавбека Роксана.

Читайте также:

По словам девушки, встреча получилась теплой и эмоциональной.

Детали встречи

Семья футболиста пообщалась с детьми в приятной и дружеской атмосфере. Руслан активно раздавал автографы и сделал множество фото на память с воспитанниками учебного заведения. В то же время дети подарили Малиновскому картинки и рисунки с его изображением.

Малиновский школа

Кроме того, Роксана рассказала о чрезвычайно продуктивной встрече с заместителем мэра Марселя Мишель Рубиролой. Жена игрока стала почетным членом франко-украинской ассоциации "Марсель — Одесса".

Малиновский школа

"Я приняла решение присоединиться и стать почетным членом ассоциации без раздумий, ведь Одесса и Марсель — два города моего сердца", — написала Роксана.

Малиновский школа

Напомним, лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.

Мадридский "Реал" разгромил в ответном полуфинале Кубка Испании "Барселону". Карло Анчелотти назвал причины успеха своей команды, а Хави Эрнандес указал на виновных в поражении каталонцев.

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд остановился в шаге от рекорда Харри Кейна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB