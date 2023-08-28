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Мама голови іспанського футболу забарикадувалася у церкві та оголосила голодування через сина

28 серпня 2023 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мама голови іспанського футболу забарикадувалася у церкві та оголосила голодування через сина
Луїс Рубіалес виступає перед журналістами. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Продовжує розвиватися скандал навколо вчинку глави Федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїса Рубіалеса. Родичі спортивного чиновника влаштували голодування.

Рідна мати Рубіалеса висунула ультиматум на адресу футболістки збірної Іспанії Дженні Ермосо, повідомляє Marca.

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Після перемоги жіночої збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2023, президент RFEF емоційно розцілував на подіумі деяких футболісток. Головною жертвою чиновника стала Дженні Ермосо. Дівчата заявили, що не давали Рубіалесу згоди на таку поведінку.

Луїс Рубіалес
Луїс Рубіалес в жіночий роздягальні. Фото: REUTERS

Розгорівся серйозний скандал, в який виявилися втягнуті навіть Королівська родина Іспанії та ФІФА, яка усунула Рубіалеса на час дії дисциплінарного розслідування. Проте чиновник має і прихильників.

Ультиматум сім'ї Рубіалеса

Наставник "ПСЖ" Луїс Енріке вважає, що президент RFEF зазнав незаслуженого цькування. Анхелес Бехар, мати Луїса Рубіалеса, закрилася в іспанській церкві та оголосила голодування. Разом із жінкою там перебуває і її сестра.

Луїс Рубіалес
Акція проти Луїса Рубіалеса. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Бехар назвала "спланованою акцією" розслідування діяльності її сина. Анхелес заявила, що на Рубіалеса йде "справжнє, нелюдське і криваве полювання". Жінка вимагає від Дженні Ермосо зізнатися, що поцілунок стався за взаємною згодою. Поки цього не станеться, Анхелес не припинить голодування.

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