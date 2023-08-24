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Уряд Іспанії погрожує федерації футболу, глава якої розцілував гравчиню

24 серпня 2023 10:43
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Агабекян Карен
редактор
Уряд Іспанії погрожує федерації футболу, глава якої розцілував гравчиню
Луїс Рубіалес. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Іспанії спалахує скандал з президентом Федерації футболу Іспанії Луїсом Рубіалесом, який розцілував футболістку Дженніфер Ермосо після перемоги на чемпіонаті світу. Вибачень від глави RFEF виявилося замало.

У Вищій раді зі спорту (CSD) уряду Іспанії вимагають від RFEF вжити заходів щодо свого голови, повідомило CNN.

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Раніше Рубісалеса розкритикували відомі журналісти та люди зі світу спорту. Не залишив поза увагою витівку функціонера прем'єр-міністр Іспанії, якому не вистачило вибачень.

Рішення уряду

У CSD, яка контролюється Міністерством культури Іспанії, заявили, що вживатимуть заходів проти Рубіалеса, якщо RFEF сама цього не зробить. Складно говорити, про які заходи йдеться, але важливо пам'ятати, що УЄФА забороняє державним органам впливати на роботу своїх асоціацій.

В урядовому органі були розлючені тим, що федерація не поставила питання з поцілунком на засідання, яке пройшло 23 серпня. Вони його просто проігнорували, попри суспільний резонанс.

Президент CSD Віктор Франкос сказав, що вони мають отримати три офіційні скарги, щоб втрутитися у справу поцілунку. Наразі відомо лише про одне звернення.

Якщо буде три скарги, то CSD зізве трибунал, у якому вирішить питання про покарання Рубіалеса.

Єдину скаргу подав президент Національного тренувального центру футбольних менеджерів Мігель Анхель Галан.

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