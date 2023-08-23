Журналист назвал рептилоидом президента Федерации футбола Испании

Луис Рубиалес во время церемонии награждения. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

В мире спорта продолжает разгораться скандал вокруг персоны резидента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Один из британских журналистов назвал экспрессивного функционера "рептилоидом".

Колумнист издания Daily Mail Иан Херберт оказался разгневан поведением Луиса Рубиалеса.

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Критика Рубиалеса

Президент испанской Федерации футбола дал волю эмоциям и повел себя фамильярно по отношению к футболисткам сборной Испании. Он поцеловал Дженни Эрмосо и еще несколько спортсменок, которые явно не давали на это согласие.

Рубиалес и сборная Испании. Фото: REUTERS/Juan Medina

Вскоре после церемонии награждения Рубиалеса начали критиковать как на родине, так и за пределами Испании. Британский журналист Иан Херберт выпустил статью, в которой жестко высказался в адрес испанского футбольного чиновника. Среди прочего было использовано слово "рептилоид" и термин "неудачник".

Федерация футбола Испании пока никак не отреагировала на эту публикацию.

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