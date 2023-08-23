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Журналіст назвав рептилоїдом президента Федерації футболу Іспанії

23 серпня 2023 14:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Журналіст назвав рептилоїдом президента Федерації футболу Іспанії
Луїс Рубіалес під час церемонії нагородження. Фото: REUTERS/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У світі спорту продовжує розвиватись скандал навколо персони резидента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса. Один із британських журналістів назвав експресивного функціонера "рептилоїдом".

Колумніст видання Daily Mail Іан Херберт виявився розгніваним поведінкою Луїса Рубіалеса.

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У фіналі жіночого чемпіонату світу з футболу 2023 року збірна Іспанії обіграла суперниць з Англії. На церемонії вручення нагород переможницям стався інцидент, який обговорює спортивний світ уже майже тиждень.

Критика Рубіалеса

Президент іспанської Федерації футболу дав волю емоціям і повівся фамільярно до футболісток збірної Іспанії. Він поцілував Дженні Ермосо та ще кілька спортсменок, які явно не давали на це згоду.

Луїс Рубіалес
Рубіалес та збірна Іспанії. Фото: REUTERS/Juan Medina

Незабаром після церемонії нагородження Рубіалеса почали критикувати як на батьківщині, так і за межами Іспанії. Британський журналіст Іан Херберт випустив статтю, де жорстко висловився на адресу іспанського футбольного чиновника. Серед іншого було використано слово "рептилоїд" та термін "невдаха".

Федерація футболу Іспанії поки що ніяк не відреагувала на цю публікацію.

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