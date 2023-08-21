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Президент поцілував футболістку на ЧС: чоловік Серени Вільямс розкритикував функціонера

21 серпня 2023 12:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Президент поцілував футболістку на ЧС: чоловік Серени Вільямс розкритикував функціонера
Рубіалес обіймає Путельяса на церемонії нагородження. Фото: REUTERS/Jaimi Joy
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чоловік Серени Вільямс Алексіс Оганян був приголомшений несподіваними діями президента Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїса Рубіалеса. Футбольний чиновник опинився у центрі скандальної ситуації під час церемонії нагородження переможниць жіночого чемпіонату світу-2023.

Луїс Рубіалес дозволив собі у всіх на увазі поцілувати півзахисницю Дженіфер Ермосо, нагадує Sportskeeda.

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У фіналі жіночого чемпіонату світу збірна Іспанії обіграла команду Англії з рахунком 1:0. Після поєдинку на церемонії нагородження президент ФФІ Луїс Рубіалес дав волю почуттям і поцілував у губи Дженні Ермосо без згоди футболістки. Те саме він зробив з Ольгою Кармоною, яка забила єдиний гол у протистоянні.

жіноча збірна Іспанії з футболу
Жіноча збірна Іспанії з футболу. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Реакція суспільства на скандал

Багато зірок спорту розкритикували Рубіалеса за цей вчинок. Серед них виявився чоловік відомої американської тенісистки Серени Вільямс. Алексіс Оганян є співзасновником футбольного клубу "Енджел Сіті". Він дивився фінал жіночого ЧС-2023 і "був шокований тим, що сталося після фінального свистка".

Дженніфер Ермосо
Дженіфер Ермосо святкує перемогу. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Тверда прихильність Оганяна до просування гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок у спорті послужила каталізатором його взаємодії з футбольним клубом.

Своє здивування вчинком Рубіалеса Оганян висловив простим, але ємним виразом "якого біса". За реакцією футболістки на церемонії нагородження було помітно, що вона виявилася не готовою до вчинку футбольного функціонера, і поцілунок був неприємний дівчині.

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