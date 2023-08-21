Президент поцеловал футболистку на ЧМ: муж Серены Уильямс раскритиковал функционера

Рубиалес обнимает Путельяс на церемонии награждения. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Муж Серены Уильямс Алексис Оганян был ошеломлен неожиданными действиями президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Футбольный чиновник оказался в центре скандальной ситуации во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира-2023.

Луис Рубиалес позволил себе у всех на виду поцеловать полузащитницу Дженнифер Эрмосо, напоминает Sportskeeda.

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В финале женского чемпионата мира сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0. После поединка, на церемонии награждения президент ФФИ Луис Рубиалес дал волю чувствам и поцеловал в губы Дженни Эрмосо без согласия футболистки. То же самое он сделал с Ольгой Кармоной, которая забила единственный гол в противостоянии.

Женская сборная Испании по футболу. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Реакция общества на скандал

Многие звезды спорта раскритиковали Рубиалеса за этот поступок. В их числе оказался супруг известной американской теннисистки Серены Уильямс. Алексис Оганян является соучредителем футбольного клуба "Энджел Сити". Он смотрел финал женского ЧМ-2023 и "был шокирован тем, что произошло после финального свистка".

Дженнифер Эрмосо празднует победу. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Твердая приверженность Оганяна продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в спорте послужила катализатором его взаимодействия с футбольным клубом.

Свое удивление поступком Рубиалеса Оганян выразил простым, но емким выражением "какого черта". По реакции футболистки на церемонии награждения было заметно, что она оказалась не готова к поступку футбольного функционера, и поцелуй был неприятен девушке.

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