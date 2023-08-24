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Правительство Испании угрожает федерации футбола, глава которой расцеловал игрока

24 августа 2023 10:43
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Агабекян Карен
редактор
Правительство Испании угрожает федерации футбола, глава которой расцеловал игрока
Луис Рубиалес. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Испании разгорается скандал с президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом, который расцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира. Извинений от главы RFEF оказалось недостаточно.

В Высшем совете по спорту (CSD) правительства Испании требуют от RFEF принять меры по отношению к своему главе, сообщило CNN.

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Ранее Рубисалеса раскритиковали известные журналисты и люди из мира спорта. Не оставил без внимания выходку функционера премьер-министр Испании, которому не хватило извинений.

Решение правительства

В CSD, которая контролируются Министерством культуры Испании, заявили, что примут меры против Рубиалеса, если RFEF сама этого не сделает. Сложно говорить о каких мерах идет речь, но важно помнить, что УЕФА запрещает государственным органам влиять на работу своих ассоциаций.

В правительственном органе были разозлены тем, что федерация не поставила вопрос с поцелуем на заседание, которое прошло 23 августа. Они его просто проигнорировали, несмотря на общественный резонанс.

Президент CSD Виктор Франкос сказал, что они должны получить три официальные жалобы, чтобы вмешаться в дело о поцелуе. Сейчас известно лишь про одно обращение.

Если будет три жалобы, то CSD созовет трибунал, на котором решит вопрос о наказании Рубиалеса.

Единственную жалобу подал президент Национального тренировочного центра футбольных менеджеров Мигель Анхель Галан.

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