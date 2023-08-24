Правительство Испании угрожает федерации футбола, глава которой расцеловал игрока

Луис Рубиалес. Фото: twitter.com

В Испании разгорается скандал с президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом, который расцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира. Извинений от главы RFEF оказалось недостаточно.

В Высшем совете по спорту (CSD) правительства Испании требуют от RFEF принять меры по отношению к своему главе, сообщило CNN.

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Ранее Рубисалеса раскритиковали известные журналисты и люди из мира спорта. Не оставил без внимания выходку функционера премьер-министр Испании, которому не хватило извинений.

Jenni Hermoso said “she didn’t enjoy” being kissed by Spanish football president Luis Rubiales who has now apologised to any “people who felt hurt”

pic.twitter.com/ZaqZhuQtIO — Eric Njiru (@EricNjiiru) August 21, 2023

Решение правительства

В CSD, которая контролируются Министерством культуры Испании, заявили, что примут меры против Рубиалеса, если RFEF сама этого не сделает. Сложно говорить о каких мерах идет речь, но важно помнить, что УЕФА запрещает государственным органам влиять на работу своих ассоциаций.

В правительственном органе были разозлены тем, что федерация не поставила вопрос с поцелуем на заседание, которое прошло 23 августа. Они его просто проигнорировали, несмотря на общественный резонанс.

Luis Rubiales estaba cachondo en la ceremonia de entrega de medallas 😅. A todas las chicas les arrecosto la polla jajajajaja pic.twitter.com/Hj99xPHG3r — Jose Enrique cule (@MunozArcon) August 21, 2023

Президент CSD Виктор Франкос сказал, что они должны получить три официальные жалобы, чтобы вмешаться в дело о поцелуе. Сейчас известно лишь про одно обращение.

Если будет три жалобы, то CSD созовет трибунал, на котором решит вопрос о наказании Рубиалеса.

Единственную жалобу подал президент Национального тренировочного центра футбольных менеджеров Мигель Анхель Галан.

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