Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мама главы испанского футбола забаррикадировалась в церкви и объявила голодовку из-за сына arrow

Мама главы испанского футбола забаррикадировалась в церкви и объявила голодовку из-за сына

28 августа 2023 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мама главы испанского футбола забаррикадировалась в церкви и объявила голодовку из-за сына
Луис Рубиалес выступает перед журналистами. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Продолжает развиваться скандал вокруг поступка главы Федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Родственники спортивного чиновника устроили голодовку. 

Родная мать Рубиалеса выдвинула ультиматум в адрес футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо, сообщает Marca

Читайте также:

После победы женской сборной Испании на чемпионате мира-2023 президент RFEF эмоционально расцеловал на подиуме некоторых футболисток. Главной жертвой чиновника стала Дженни Эрмосо. Девушки заявили, что не давали Рубиалесу согласие на подобное поведение. 

Луис Рубиалес
Луис Рубиалес в женской раздевалке. Фото: REUTERS

Разгорелся нешуточный скандал, в который оказались втянуты даже Королевская семья Испании и ФИФА, которая отстранила Рубиалеса на время действия дисциплинарного расследования. Однако у чиновника есть и сторонники. 

Ультиматум семьи Рубиалеса

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике считает, что президент RFEF подвергся незаслуженной травле. Анхелес Бехар, мать Луиса Рубиалеса, закрылась в испанской церкви и объявила голодовку. Вместе с женщиной там находится и ее сестра. 

Луис Рубиалес
Акция против Луиса Рубиалеса. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Бехар назвала "спланированной акцией" расследование деятельности ее сына. Анхелес заявила, что на Рубиалеса идет "настоящая, бесчеловечная и кровавая охота". Женщина потребовала Дженни Эрмосо признаться в том, что поцелуй произошел по взаимному согласию. Пока этого не произойдет, Анхелес не прекратит голодовку. 

Напомним, Усик обратился к Фьюри после победы над Дюбуа. 

Киевское "Динамо" нашло замену Забарному: готовится топ-трансфер. 

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец. 

Малиновский не впечатлил болельщиков: украинец провалил дебют в "Дженоа". 

Магучих рассказала, как Усик вдохновил ее на победу.  

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз