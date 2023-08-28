Мама главы испанского футбола забаррикадировалась в церкви и объявила голодовку из-за сына

Луис Рубиалес выступает перед журналистами. Фото: REUTERS

Продолжает развиваться скандал вокруг поступка главы Федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Родственники спортивного чиновника устроили голодовку.

Родная мать Рубиалеса выдвинула ультиматум в адрес футболистки сборной Испании Дженни Эрмосо, сообщает Marca.

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После победы женской сборной Испании на чемпионате мира-2023 президент RFEF эмоционально расцеловал на подиуме некоторых футболисток. Главной жертвой чиновника стала Дженни Эрмосо. Девушки заявили, что не давали Рубиалесу согласие на подобное поведение.

Луис Рубиалес в женской раздевалке. Фото: REUTERS

Разгорелся нешуточный скандал, в который оказались втянуты даже Королевская семья Испании и ФИФА, которая отстранила Рубиалеса на время действия дисциплинарного расследования. Однако у чиновника есть и сторонники.

Ультиматум семьи Рубиалеса

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике считает, что президент RFEF подвергся незаслуженной травле. Анхелес Бехар, мать Луиса Рубиалеса, закрылась в испанской церкви и объявила голодовку. Вместе с женщиной там находится и ее сестра.

Акция против Луиса Рубиалеса. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Бехар назвала "спланированной акцией" расследование деятельности ее сына. Анхелес заявила, что на Рубиалеса идет "настоящая, бесчеловечная и кровавая охота". Женщина потребовала Дженни Эрмосо признаться в том, что поцелуй произошел по взаимному согласию. Пока этого не произойдет, Анхелес не прекратит голодовку.

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