Манчестер Юнайтед запросить колишню зірку Челсі
Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" цієї зими планує активну трансферну кампанію. Насамперед "червоні дияволи" шукатимуть результативного форварда.
Відомі два кандидати на цю позицію, яких спробує купити "МЮ", повідомляє Mirror.
Тімо Вернер може повернутися до англійського футболу та стати футболістом "Манчестер Юнайтед". Цього сезону 27-річний форвард захищає кольори "РБ Лейпциг", який не проти продати гравця за суму приблизно 20 млн євро.
Трансфер Вернера до "МЮ"
Колишній нападник "Челсі" Вернер провів два роки на "Стемфорд Брідж" і забив десять голів у Прем'єр-лізі, перш ніж повернутися до "РБ Лейпцигу". Трансфер Вернера до лондонського клубу вважається провалом. "Челсі" заплатив за нього 47 млн євро у 2020 році, але незабаром відпустив гравця до Німеччини за 25 млн євро.
При цьому Вернер виграв Лігу чемпіонів із "Челсі" перш ніж повернутися до Бундесліги. Форвард Бундестім не є основним гравцем "Лейпцигу". Наразі клуби обговорюють варіант переходу Тімо до "МЮ". Це може бути повноцінний трансфер або оренда терміном до кінця цього сезону.
Альтернативною кандидатурою для "Манчестер Юнайтед" є форвард збірної Камеруну та "Баварії" Ерік Максим Шупо-Мотинг. Влітку він стане вільним агентом і може переїхати на "Олд Траффорд".
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