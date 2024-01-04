Манчестер Юнайтед запросить колишню зірку Челсі

Тімо Вернер у матчі за "РБ Лейпциг". Фото: instagram.com/timowerner/

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" цієї зими планує активну трансферну кампанію. Насамперед "червоні дияволи" шукатимуть результативного форварда.

Відомі два кандидати на цю позицію, яких спробує купити "МЮ", повідомляє Mirror.

Читайте також:

Тімо Вернер може повернутися до англійського футболу та стати футболістом "Манчестер Юнайтед". Цього сезону 27-річний форвард захищає кольори "РБ Лейпциг", який не проти продати гравця за суму приблизно 20 млн євро.

Ерік Максим Шупо-Мотінг забиває за "Баварію". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Трансфер Вернера до "МЮ"

Колишній нападник "Челсі" Вернер провів два роки на "Стемфорд Брідж" і забив десять голів у Прем'єр-лізі, перш ніж повернутися до "РБ Лейпцигу". Трансфер Вернера до лондонського клубу вважається провалом. "Челсі" заплатив за нього 47 млн євро у 2020 році, але незабаром відпустив гравця до Німеччини за 25 млн євро.

При цьому Вернер виграв Лігу чемпіонів із "Челсі" перш ніж повернутися до Бундесліги. Форвард Бундестім не є основним гравцем "Лейпцигу". Наразі клуби обговорюють варіант переходу Тімо до "МЮ". Це може бути повноцінний трансфер або оренда терміном до кінця цього сезону.

Альтернативною кандидатурою для "Манчестер Юнайтед" є форвард збірної Камеруну та "Баварії" Ерік Максим Шупо-Мотинг. Влітку він стане вільним агентом і може переїхати на "Олд Траффорд".

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

Довбик може піти з "Жирони", але є важливий нюанс.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".

"Баварія" купить зіркового форварда в пару до Кейна.