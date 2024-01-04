Манчестер Юнайтед пригласит бывшую звезду Челси

Тимо Вернер в матче за "РБ Лейпциг". Фото: instagram.com/timowerner/

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" этой зимой планирует активную трансферную кампанию. В первую очередь "красные дьяволы" будут искать результативного форварда.

Известны два кандидата на эту позицию, которых попробует купить "МЮ", сообщает Mirror.

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Тимо Вернер может вернуться в английский футбол и стать футболистом "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне 27-летний форвард защищает цвета "РБ Лейпциг", который не против продать игрока за сумму примерно в 20 млн евро.

Эрик Максим Шупо-Мотинг забивает за "Баварию". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Трансфер Вернера в "МЮ"

Бывший нападающий "Челси" Вернер провел два года на "Стэмфорд Бридж" и забил десять голов в Премьер-лиге, прежде чем вернуться в "РБ Лейпциг". Трансфер Вернера в лондонский клуб считали провалом. "Челси" заплатил за него 47 млн евро в 2020 году, но вскоре отпустил игрока в Германию за 25 млн евро.

При этом Вернер выиграл Лигу чемпионов с "Челси" прежде чем вернуться в Германию. Форвард Бундестим не является основным игроком "Лейпцига". В настоящее время клубы обсуждают вариант перехода Тимо в "МЮ". Это может быть полноценный трансфер или аренда сроком до конца нынешнего сезона.

Альтернативной кандидатурой для "Манчестер Юнайтед" является форвард сборной Камеруна и "Баварии" Эрик Максим Шупо-Мотинг. Летом он станет свободным агентом и может переехать на "Олд Траффорд".

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