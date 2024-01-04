Манчестер Юнайтед пригласит бывшую звезду Челси
Руководство английского "Манчестер Юнайтед" этой зимой планирует активную трансферную кампанию. В первую очередь "красные дьяволы" будут искать результативного форварда.
Известны два кандидата на эту позицию, которых попробует купить "МЮ", сообщает Mirror.
Тимо Вернер может вернуться в английский футбол и стать футболистом "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне 27-летний форвард защищает цвета "РБ Лейпциг", который не против продать игрока за сумму примерно в 20 млн евро.
Трансфер Вернера в "МЮ"
Бывший нападающий "Челси" Вернер провел два года на "Стэмфорд Бридж" и забил десять голов в Премьер-лиге, прежде чем вернуться в "РБ Лейпциг". Трансфер Вернера в лондонский клуб считали провалом. "Челси" заплатил за него 47 млн евро в 2020 году, но вскоре отпустил игрока в Германию за 25 млн евро.
При этом Вернер выиграл Лигу чемпионов с "Челси" прежде чем вернуться в Германию. Форвард Бундестим не является основным игроком "Лейпцига". В настоящее время клубы обсуждают вариант перехода Тимо в "МЮ". Это может быть полноценный трансфер или аренда сроком до конца нынешнего сезона.
Альтернативной кандидатурой для "Манчестер Юнайтед" является форвард сборной Камеруна и "Баварии" Эрик Максим Шупо-Мотинг. Летом он станет свободным агентом и может переехать на "Олд Траффорд".
Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.
Довбик может уйти из "Жироны", но есть важный нюанс.
Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб.
Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".
"Бавария" купит звездного форварда в пару к Кейну.
Читайте Новини.LIVE!