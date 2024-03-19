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Манчестер Сіті підпише капітана юнацької збірної України

19 березня 2024 18:54
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Агабекян Карен
редактор
Манчестер Сіті підпише капітана юнацької збірної України
Гравці збірної України U-19. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чинний чемпіон Англії "Манчестер Сіті" відправить своїх скаутів на наступні матчі збірної України U-19 у відборі чемпіонату Європи. У клубі зацікавлені в одному із гравців команди.

Йдеться про 18-річного капітана команди Давида Фесюка, повідомив портал Sport.ua.

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Голкіпер збірної України U-19 Давид Фесюк. Фото: УАФ

Слідами Олександра Зінченка

За інформацією джерел, скаути "Манчестер Сіті" з 20 по 26 березня стежитимуть за футболістом хорватської "Кроації" у Скоп'є, Північна Македонія, де команда Дмитра Михайленка зіграє матчі елітного раунду відбору на Євро. Суперниками синьо-жовтих будуть господарі поля, Швейцарія та Латвія.

Раніше за Фесюком скаути "Манчестер Сіті" стежили на матчах юнацького чемпіонату Хорватії та на товариському турнірі у Південній Кореї.

Цікаво, що під час першого раунду кваліфікації Фесюку довірили у збірній капітанську пов'язку.

Наразі права на футболіста належать "Хайдуку", але він грає в оренді в "Кроації".

Зазначимо, що Фесюка хочуть бачити й інші клуби із Європи, серед яких "Валенсія".

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

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футбол
Манчестер Сіті
Збірна України U-19
Давид Фесюк

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