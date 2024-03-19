Манчестер Сіті підпише капітана юнацької збірної України

Гравці збірної України U-19. Фото: УАФ

Чинний чемпіон Англії "Манчестер Сіті" відправить своїх скаутів на наступні матчі збірної України U-19 у відборі чемпіонату Європи. У клубі зацікавлені в одному із гравців команди.

Йдеться про 18-річного капітана команди Давида Фесюка, повідомив портал Sport.ua.

Читайте також:

Голкіпер збірної України U-19 Давид Фесюк. Фото: УАФ

Слідами Олександра Зінченка

За інформацією джерел, скаути "Манчестер Сіті" з 20 по 26 березня стежитимуть за футболістом хорватської "Кроації" у Скоп'є, Північна Македонія, де команда Дмитра Михайленка зіграє матчі елітного раунду відбору на Євро. Суперниками синьо-жовтих будуть господарі поля, Швейцарія та Латвія.

Раніше за Фесюком скаути "Манчестер Сіті" стежили на матчах юнацького чемпіонату Хорватії та на товариському турнірі у Південній Кореї.

Цікаво, що під час першого раунду кваліфікації Фесюку довірили у збірній капітанську пов'язку.

Наразі права на футболіста належать "Хайдуку", але він грає в оренді в "Кроації".

Зазначимо, що Фесюка хочуть бачити й інші клуби із Європи, серед яких "Валенсія".

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024.

Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини.

Фернандо Торрес "живе у спортзалі" і тренується як суперваговик — відео.