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Манчестер Сити подпишет капитана юношеской сборной Украины

19 марта 2024 18:54
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Агабекян Карен
редактор
Манчестер Сити подпишет капитана юношеской сборной Украины
Игроки сборной Украины U-19. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" отправит своих скаутов на следующие матчи сборной Украины U-19 в отборе на чемпионат Европы. В клубе заинтересованы в одном из игроков команды.

Речь идет об 18-летнем капитане команды Давиде Фесюке, сообщил портал Sport.ua.

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Голкипер сборной Украины U-19 Давид Фесюк. Фото: УАФ

По следам Александра Зинченко

По информации источников, скауты "Манчестер Сити" с 20 по 26 марта будут следить за футболистом хорватской "Кроации" в Скопье, Северная Македония, где команда Дмитрия Михайленко сыграет матчи элитного раунда отбора на Евро. Соперниками сине-желтых будут хозяева поля, Швейцария и Латвия.

Ранее за Фесюком скауты "Манчестер Сити" следили на матчах юношеского чемпионата Хорватии и на товарищеском турнире в Южной Корее.

Интересно, что во время первого раунда квалификации Фесюку доверили в сборной капитанскую повязку.

На текущий момент права на футболиста принадлежат "Хайдуку", но он играет в аренде в "Кроации".

Отметим, что Фесюка хотят видеть и другие клубы из Европы, среди которых "Валенсия".

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футбол
Манчестер Сити
Сборная Украины U-19
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