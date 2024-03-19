Манчестер Сити подпишет капитана юношеской сборной Украины
Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" отправит своих скаутов на следующие матчи сборной Украины U-19 в отборе на чемпионат Европы. В клубе заинтересованы в одном из игроков команды.
Речь идет об 18-летнем капитане команды Давиде Фесюке, сообщил портал Sport.ua.
По следам Александра Зинченко
По информации источников, скауты "Манчестер Сити" с 20 по 26 марта будут следить за футболистом хорватской "Кроации" в Скопье, Северная Македония, где команда Дмитрия Михайленко сыграет матчи элитного раунда отбора на Евро. Соперниками сине-желтых будут хозяева поля, Швейцария и Латвия.
Ранее за Фесюком скауты "Манчестер Сити" следили на матчах юношеского чемпионата Хорватии и на товарищеском турнире в Южной Корее.
Интересно, что во время первого раунда квалификации Фесюку доверили в сборной капитанскую повязку.
На текущий момент права на футболиста принадлежат "Хайдуку", но он играет в аренде в "Кроации".
Отметим, что Фесюка хотят видеть и другие клубы из Европы, среди которых "Валенсия".
Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.
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