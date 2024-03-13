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Михайленко объяснил, на какой позиции сын Шевченко сыграет в сборной Украины

13 марта 2024 16:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Михайленко объяснил, на какой позиции сын Шевченко сыграет в сборной Украины
Кристиан Шевченко в матче за "Уотфорд". Фото: instagram.com/kristianms7/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко объяснил, как планирует использовать на поле Кристиана Шевченко. У наставника есть несколько вариантов тактической расстановки игроков. 

Сын Андрея Шевченко уже готовится к дебюту в национальной команде, сообщает YouTube-канал "Взбірна". 

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Юношеская сборная Украины с 20 по 26 марта сыграет с командами Латвии, Швейцарии и Северной Македонии. Одним из новичков "сине-желтых" станет Кристиан Шевченко, который уже получил гражданство Украины. 

Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко празднует гол. Фото: instagram.com/kristianms7/

Позиция для Шевченко на поле 

Согласно утверждению главного тренера сборной Украины U-19 Дмитрия Михайленко, сын Андрея Шевченко может сыграть на позиции правого или левого вингера. Также футболиста английского "Уотфорда" можно использовать в качестве форварда.

"У Кристиана хорошая статистика, он забивал в семи последних матчах. Он напоминает мне Андрея Шевченко. Активно играет, обладает высокой скоростью. Талантливый футболист, но пока слишком юный, чтобы в полной мере оценить его перспективы", — рассказал тренер. 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Кристиан Шевченко
Дмитрий Михайленко

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