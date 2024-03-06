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Кристиан Шевченко прокомментировал вызов в сборную Украины

6 марта 2024 14:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кристиан Шевченко прокомментировал вызов в сборную Украины
Кристиан и Андрей Шевченко. Фото: instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард английской команды "Уотфорд" Кристиан Шевченко готовится к дебюту в юношеской сборной Украины. Молодой футболист уже получил вызов в национальную команду.

Сын Андрея Шевченко поделился эмоциями от предстоящего дебюта в составе "сине-желтых", сообщает "Трибуна". 

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Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Молодой футболист, который родился в Лондоне, в ближайшее время наденет футболку национальной сборной Украины. Форвард английского "Уотфорда" с нетерпением ждет дебют в команде Дмитрия Михайленко.

Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко в составе "Уотфорда". Фото: instagram

Что сказал Кристиан Шевченко 

Сын президента УАФ признался, что давно хотел получить шанс выступать за сборную Украины. Он назвал честью вызов в национальную команду. Кристиан пообещал сделать все возможное для того, чтобы помочь "сине-желтым" решать задачи, которые стоят перед командой. "Слава Украине!" — завершил свою речь Шевченко. 

Команда Дмитрия Михайленко в ближайшее время сыграет со сборными Латвии, Швейцарии и Северной Македонии. Поединки состоятся в Скопье с 20 по 26 марта. 

Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Кристиан Шевченко
Уотфорд

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