Кристиан Шевченко прокомментировал вызов в сборную Украины
Форвард английской команды "Уотфорд" Кристиан Шевченко готовится к дебюту в юношеской сборной Украины. Молодой футболист уже получил вызов в национальную команду.
Сын Андрея Шевченко поделился эмоциями от предстоящего дебюта в составе "сине-желтых", сообщает "Трибуна".
Кристиан Шевченко получил украинское гражданство. Молодой футболист, который родился в Лондоне, в ближайшее время наденет футболку национальной сборной Украины. Форвард английского "Уотфорда" с нетерпением ждет дебют в команде Дмитрия Михайленко.
Что сказал Кристиан Шевченко
Сын президента УАФ признался, что давно хотел получить шанс выступать за сборную Украины. Он назвал честью вызов в национальную команду. Кристиан пообещал сделать все возможное для того, чтобы помочь "сине-желтым" решать задачи, которые стоят перед командой. "Слава Украине!" — завершил свою речь Шевченко.
Команда Дмитрия Михайленко в ближайшее время сыграет со сборными Латвии, Швейцарии и Северной Македонии. Поединки состоятся в Скопье с 20 по 26 марта.
Напомним, Миколенко ждет трансфер в английский топ-клуб.
Шапаренко продолжит карьеру в Италии — "Динамо" готовит трансфер.
Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.
Холанн попросил Месси завершить карьеру.
Депутат Гончаренко заявил, что Тимошенко может купить киевское "Динамо".
Мирча Луческу согласился возглавить известный клуб.
Читайте Новини.LIVE!