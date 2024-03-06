Крістіан Шевченко прокоментував виклик до збірної України

Крістіан та Андрій Шевченко. Фото: instagram

Форвард англійської команди "Уотфорд" Крістіан Шевченко готується до дебюту у юнацькій збірній України. Молодий футболіст уже отримав виклик до національної команди.

Син Андрія Шевченка поділився емоціями від майбутнього дебюту у складі "синьо-жовтих", повідомляє "Трибуна".

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Крістіан Шевченко набув українського громадянства. Молодий футболіст, який народився у Лондоні, найближчим часом одягне футболку національної збірної України. Форвард англійського "Вотфорда" з нетерпінням чекає на дебют у команді Дмитра Михайленка.

Крістіан Шевченко у складі "Вотфорда". Фото: instagram

Що сказав Крістіан Шевченко

Син президента УАФ зізнався, що давно хотів одержати шанс виступати за збірну України. Він назвав честю виклик до національної команди. Крістіан пообіцяв зробити все можливе для того, щоб допомогти "синьо-жовтим" вирішувати завдання, які стоять перед командою. "Слава Україні!" — завершив свою промову Шевченко.

Команда Дмитра Михайленка найближчим часом зіграє зі збірними Латвії, Швейцарії та Північної Македонії. Поєдинки відбудуться у Скоп'є з 20 по 26 березня.

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