Шевченко готується до дебюту у збірній України — коли це станеться

Крістіан Шевченко під час матчу за "Вотфорд". Фото: instagram

Середній син Андрія Шевченка вже отримав українське громадянство та готовий дебютувати у юнацькій збірній України. Крістіан Шевченко чекає на виклик до національної команди.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів про перспективи молодого гравця в інтерв'ю NV.

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Дмитро Михайленко вважає, що Крістіан Шевченко схожий на батька за своєю ігровою манерою. Форвард англійського "Вотфорда" має таку ж статуру і швидкість. Однак, на відміну від Андрія Шевченка, його син частіше грає на фланзі, ніж на вістря атаки.

Дмитро Михайленко під час тренування. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Михайленко чекає на Шевченка у збірній

Тренер збірної України U-19 зазначив, що у молодшого Шевченка все гаразд із мотивацією, і він справді хоче виступати за національну команду. Майбутні партнери зі збірної готові до приїзду Крістіана та зроблять усе можливе, щоб полегшити для футболіста адаптацію у складі "синьо-жовтих".

Михайленко зазначив, що у команді стає все більше гравців, які представляють закордонні клуби. На думку тренера дуже важливо, щоб усі вони швидко порозумілися.

Вже 23 березня збірна України U-19 зіграє з однолітками із Латвії у рамках відбору на юнацький чемпіонат Європи. Крістіан Шевченко може отримати запрошення до національної команди перед цим поєдинком.

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