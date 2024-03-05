Шевченко готовится к дебюту в сборной Украины — когда это произойдет

Кристиан Шевченко во время матча за "Уотфорд". Фото: instagram

Средний сын Андрея Шевченко уже получил украинское гражданство и готов дебютировать в юношеской сборной Украины. Кристиан Шевченко ждет вызова в национальную команду.

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о перспективах молодого игрока в интервью NV.

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Дмитрий Михайленко считает, что Кристиан Шевченко похож на отца по своей игровой манере. Форвард английского "Уотфорда" обладает таким же телосложением и скоростью. Однако в отличие от Андрея Шевченко, его сын чаще играет на фланге, чем на острие атаки.

Дмитрий Михайленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Михайленко ждет Шевченко в сборной

Тренер сборной Украины U-19 отметил, что у младшего Шевченко все в порядке с мотивацией, и он действительно хочет выступать за национальную команду. Будущие партнеры по сборной готовы к приезду Кристиана и сделают все возможное, чтобы облегчить для футболиста адаптацию в составе "сине-желтых".

Михайленко отметил, что в команде становится все больше игроков, которые представляют зарубежные клубы. По мнению тренера, очень важно, чтобы все они быстро нашли общий язык.

Уже 23 марта сборная Украины U-19 сыграет со сверстниками из Латвии в рамках отбора на юношеский чемпионат Европы. Кристиан Шевченко может получить приглашение в национальную команду перед этим поединком.

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