Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко готовится к дебюту в сборной Украины — когда это произойдет arrow

Шевченко готовится к дебюту в сборной Украины — когда это произойдет

5 марта 2024 17:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко готовится к дебюту в сборной Украины — когда это произойдет
Кристиан Шевченко во время матча за "Уотфорд". Фото: instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Средний сын Андрея Шевченко уже получил украинское гражданство и готов дебютировать в юношеской сборной Украины. Кристиан Шевченко ждет вызова в национальную команду. 

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о перспективах молодого игрока в интервью NV

Читайте также:

Дмитрий Михайленко считает, что Кристиан Шевченко похож на отца по своей игровой манере. Форвард английского "Уотфорда" обладает таким же телосложением и скоростью. Однако в отличие от Андрея Шевченко, его сын чаще играет на фланге, чем на острие атаки. 

Дмитрий Михайленко
Дмитрий Михайленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Михайленко ждет Шевченко в сборной

Тренер сборной Украины U-19 отметил, что у младшего Шевченко все в порядке с мотивацией, и он действительно хочет выступать за национальную команду. Будущие партнеры по сборной готовы к приезду Кристиана и сделают все возможное, чтобы облегчить для футболиста адаптацию в составе "сине-желтых". 

Михайленко отметил, что в команде становится все больше игроков, которые представляют зарубежные клубы. По мнению тренера, очень важно, чтобы все они быстро нашли общий язык. 

Уже 23 марта сборная Украины U-19 сыграет со сверстниками из Латвии в рамках отбора на юношеский чемпионат Европы. Кристиан Шевченко может получить приглашение в национальную команду перед этим поединком. 

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
Кристиан Шевченко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым