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Сын Шевченко получил украинское гражданство

4 марта 2024 16:25
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Агабекян Карен
редактор
Сын Шевченко получил украинское гражданство
Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Выросший в Англии сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан официально стал гражданином Украины. Были сняты последние юридические препятствия.

О получении Кристианом гражданства сообщил портал Sport.ua.

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Кристиан Шевченко
На подписании контракта Кристиана с "Уотфордом". Фото: instagram.com/kristianms7

Кристиан Шевченко будет играть за сборные Украины

По информации источника, 17-летний футболист молодежной команды английского "Уотфорда" получал украинское гражданство в течение последних двух месяцев.

На текущий момент Кристиану еще нужно пройти перерегистрацию футбольного гражданства в ФИФА. Ранее именно по этой процедуре не допустили к выступлениям за сборную Украины звездного центрального защитника "Вулвергемптона" Макса Килмана. Тогда помехой стали его матчи за сборную Англии по футзалу.

Кристиан ранее ни за какие другие сборные не играл и поэтому его ждут в сборной Украины U-19. Главный тренер команды Дмитрий Михайленко планирует использовать Шевченко на позиции вингера.

Если в ФИФА быстро рассмотрят дело Шевченко, то 20-26 марта Кристиан сможет помочь сборной Украины сыграть в матчах квалификации на чемпионат Европы U-19 против Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. Заявки на эти матчи нужно подать до 6 марта.

Также украинский паспорт получил полузащитник "Бенфики" Андре Вакулюк. Однако этот игрок не сыграет за сборную Украины U-17 в отборе на чемпионат Европы.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

футбол
Андрей Шевченко
молодежная сборная Украины
Кристиан Шевченко

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