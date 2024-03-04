Сын Шевченко получил украинское гражданство

Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Выросший в Англии сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан официально стал гражданином Украины. Были сняты последние юридические препятствия.

О получении Кристианом гражданства сообщил портал Sport.ua.

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На подписании контракта Кристиана с "Уотфордом". Фото: instagram.com/kristianms7

Кристиан Шевченко будет играть за сборные Украины

По информации источника, 17-летний футболист молодежной команды английского "Уотфорда" получал украинское гражданство в течение последних двух месяцев.

На текущий момент Кристиану еще нужно пройти перерегистрацию футбольного гражданства в ФИФА. Ранее именно по этой процедуре не допустили к выступлениям за сборную Украины звездного центрального защитника "Вулвергемптона" Макса Килмана. Тогда помехой стали его матчи за сборную Англии по футзалу.

Кристиан ранее ни за какие другие сборные не играл и поэтому его ждут в сборной Украины U-19. Главный тренер команды Дмитрий Михайленко планирует использовать Шевченко на позиции вингера.

Если в ФИФА быстро рассмотрят дело Шевченко, то 20-26 марта Кристиан сможет помочь сборной Украины сыграть в матчах квалификации на чемпионат Европы U-19 против Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. Заявки на эти матчи нужно подать до 6 марта.

Также украинский паспорт получил полузащитник "Бенфики" Андре Вакулюк. Однако этот игрок не сыграет за сборную Украины U-17 в отборе на чемпионат Европы.

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