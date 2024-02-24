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Гол сына Шевченко претендует на звание лучшего в месяце — видео

24 февраля 2024 22:32
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Агабекян Карен
редактор
Гол сына Шевченко претендует на звание лучшего в месяце — видео
Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Академия английского "Уотфорда" каждый месяц определяет автора лучшего гола в составе академии. За прошлый месяц в организации выделили взятие ворот от одного из украинских футболистов.

Кандидатом в номинации "Гол месяца" стал сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан, сообщил портал Новини.LIVE.

Гол сына Андрея Шевченко

В одном из матчей за академию Кристиан забил очень красивый мяч. Получив мяч возле штрафной площадки, Кристиан совершил рывок, которым оставил не у дел нескольких защитников, и мощно пробил в угол ворот.

Отметим, что Кристиан начал свою карьеру в "Челси", но не смог там закрепиться. Затем Шевченко-младший пытался заиграть в "Тоттенхэме". Летом 2023 года украинец стал игроком "Уотфорда" U-18.

Ранее Кристиана Шевченко внесли в резервный состав сборной Украины U-19. При этом футболист также может выступать за сборные США и Англии.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

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Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.

футбол
Андрей Шевченко
Кристиан Шевченко
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