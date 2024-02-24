Гол сына Шевченко претендует на звание лучшего в месяце — видео

Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Академия английского "Уотфорда" каждый месяц определяет автора лучшего гола в составе академии. За прошлый месяц в организации выделили взятие ворот от одного из украинских футболистов.

Кандидатом в номинации "Гол месяца" стал сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан, сообщил портал Новини.LIVE.

Гол сына Андрея Шевченко

В одном из матчей за академию Кристиан забил очень красивый мяч. Получив мяч возле штрафной площадки, Кристиан совершил рывок, которым оставил не у дел нескольких защитников, и мощно пробил в угол ворот.

Отметим, что Кристиан начал свою карьеру в "Челси", но не смог там закрепиться. Затем Шевченко-младший пытался заиграть в "Тоттенхэме". Летом 2023 года украинец стал игроком "Уотфорда" U-18.

Ранее Кристиана Шевченко внесли в резервный состав сборной Украины U-19. При этом футболист также может выступать за сборные США и Англии.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

Вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.