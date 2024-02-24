Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гол сина Шевченка претендує на звання найкращого за місяць — відео arrow

Гол сина Шевченка претендує на звання найкращого за місяць — відео

24 лютого 2024 22:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гол сина Шевченка претендує на звання найкращого за місяць — відео
Андрій та Крістіан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Академія англійського "Уотфорда" щомісяця визначає автора найкращого гола у складі академії. Минулого місяця в організації виділили взяття воріт від одного з українських футболістів.

Кандидатом у номінації "Гол месяца" став син президента УАФ Андрія Шевченка Крістіан, повідомив портал Новини.LIVE.

Гол сина Андрія Шевченка

В одному із матчів за академію Крістіан забив дуже гарний гол. Отримавши м'яч біля штрафного майданчика, Крістіан зробив ривок, яким залишив не при справах кількох захисників, і потужно пробив у кут воріт.

Зазначимо, що Крістіан розпочав свою кар'єру у "Челсі", але не зміг там закріпитися. Потім Шевченко-молодший намагався заграти у "Тоттенхемі". Влітку 2023 року українець став гравцем "Уотфорда" U-18.

Раніше Крістіана Шевченка внесли до резервного складу збірної України U-19. При цьому футболіст також може виступати за збірні США та Англії.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

Вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

Мюнхенська "Баварія" знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ.

Мудрик змінить клуб — "Челсі" готує трансфер українця.

Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану вибрав новий клуб.

Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.

футбол
Андрій Шевченко
Крістіан Шевченко
Вотфорд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

11 лютого 2024
Новина з фото

01:45Нещадна атака на Миколаїв — гримлять чергові вибухи

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

Актуальне по темі