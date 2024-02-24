Гол сина Шевченка претендує на звання найкращого за місяць — відео

Андрій та Крістіан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Академія англійського "Уотфорда" щомісяця визначає автора найкращого гола у складі академії. Минулого місяця в організації виділили взяття воріт від одного з українських футболістів.

Кандидатом у номінації "Гол месяца" став син президента УАФ Андрія Шевченка Крістіан, повідомив портал Новини.LIVE.

Гол сина Андрія Шевченка

В одному із матчів за академію Крістіан забив дуже гарний гол. Отримавши м'яч біля штрафного майданчика, Крістіан зробив ривок, яким залишив не при справах кількох захисників, і потужно пробив у кут воріт.

Зазначимо, що Крістіан розпочав свою кар'єру у "Челсі", але не зміг там закріпитися. Потім Шевченко-молодший намагався заграти у "Тоттенхемі". Влітку 2023 року українець став гравцем "Уотфорда" U-18.

Раніше Крістіана Шевченка внесли до резервного складу збірної України U-19. При цьому футболіст також може виступати за збірні США та Англії.

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