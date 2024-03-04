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Син Шевченка отримав українське громадянство

4 березня 2024 16:25
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Агабекян Карен
редактор
Син Шевченка отримав українське громадянство
Андрій та Крістіан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Син президента УАФ Андрія Шевченка Крістіан, який виріс в Англії, офіційно став громадянином України. Було знято останні юридичні перешкоди.

Про отримання Крістіаном громадянства повідомив портал Sport.ua.

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На підписанні контракту Крістіана із "Уотфордом". Фото: instagram.com/kristianms7

Крістіан Шевченко гратиме за збірні України

За інформацією джерела, 17-річний футболіст молодіжної команди англійського "Уотфорда" отримував українське громадянство протягом останніх двох місяців.

Наразі Крістіану ще потрібно пройти перереєстрацію футбольного громадянства у ФІФА. Раніше саме за цією процедурою не допустили до виступів за збірну України зіркового центрального захисника "Вулвергемптона" Макса Кілмана. Тоді на заваді стали його матчі за збірну Англії з футзалу.

Крістіан раніше ні за які інші збірні не грав й тому на нього вже чекають у збірній України U-19. Головний тренер команди Дмитро Михайленко планує використати Шевченка на позиції вінгера.

Якщо у ФІФА швидко розглянуть справу Шевченка, то 20-26 березня Крістіан зможе допомогти збірній України зіграти у матчах кваліфікації на чемпіонат Європи U-19 проти Північної Македонії, Латвії та Швейцарії. Заявки на ці матчі потрібно подати до 6 березня.

Також український паспорт отримав півзахисник "Бенфіки" Андрій Вакулюк. Однак, цей гравець не зіграє за збірну України U-17 у відборі на чемпіонат Європи.

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футбол
Андрій Шевченко
молодіжна збірна України
Крістіан Шевченко

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