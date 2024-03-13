Михайленко пояснив, на якій позиції син Шевченка зіграє у збірній України

Крістіан Шевченко у матчі за "Уотфорд". Фото: instagram.com/kristianms7/

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко пояснив, як планує використати на полі Крістіана Шевченка. Наставник має декілька варіантів тактичної розстановки гравців.

Син Андрія Шевченка вже готується до дебюту у національній команді, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Юнацька збірна України з 20 по 26 березня зіграє з командами Латвії, Швейцарії та Північної Македонії. Одним із новачків "синьо-жовтих" стане Крістіан Шевченко, який уже отримав громадянство України.

Крістіан Шевченко святкує гол. Фото: instagram.com/kristianms7/

Позиція для Шевченка на полі

За твердженням головного тренера збірної України U-19 Дмитра Михайленка, син Андрія Шевченка може зіграти на позиції правого чи лівого вінгера. Також футболіста англійського "Вотфорда" можна використовувати як форварда.

"У Крістіана хороша статистика, він забивав у семи останніх матчах. Він нагадує мені Андрія Шевченка. Активно грає, має високу швидкість. Талановитий футболіст, але поки що занадто юний, щоб повною мірою оцінити його перспективи", — розповів тренер.

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