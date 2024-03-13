Михайленко пояснив, на якій позиції син Шевченка зіграє у збірній України
Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко пояснив, як планує використати на полі Крістіана Шевченка. Наставник має декілька варіантів тактичної розстановки гравців.
Син Андрія Шевченка вже готується до дебюту у національній команді, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".
Юнацька збірна України з 20 по 26 березня зіграє з командами Латвії, Швейцарії та Північної Македонії. Одним із новачків "синьо-жовтих" стане Крістіан Шевченко, який уже отримав громадянство України.
Позиція для Шевченка на полі
За твердженням головного тренера збірної України U-19 Дмитра Михайленка, син Андрія Шевченка може зіграти на позиції правого чи лівого вінгера. Також футболіста англійського "Вотфорда" можна використовувати як форварда.
"У Крістіана хороша статистика, він забивав у семи останніх матчах. Він нагадує мені Андрія Шевченка. Активно грає, має високу швидкість. Талановитий футболіст, але поки що занадто юний, щоб повною мірою оцінити його перспективи", — розповів тренер.
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