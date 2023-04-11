Манчестер Сіті проти Баварії в 1/4 ЛЧ — стартові склади команд

"Манчестер Сіті" проти "Баварії" в 1/4 ЛЧ: відомі стартові склади
У рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" приймає "Баварію". Хосеп Гвардіола спробує здивувати свій колишній клуб.
Тренери обох команд вже назвали стартові склади на матч, повідомляють Новини.LIVE.
Хосеп Гвардіола на чолі "Баварії" виграв усі можливі трофеї, окрім Ліги чемпіонів. Тепер він полює на цей титул з "Манчестер Сіті". У Мюнхені є одразу кілька гравців, яким є що доводити каталонському наставнику.
City of Manchester Stadium 📍 #UCL pic.twitter.com/oCmxDZVoTR— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2023
"Манчестер Сіті" — "Баварія"
"Манчестер Сіті": Едерсон — Рубен Діаш, Аканджі, Стоунз, Аке — Родрі, Бернарду Сілва — Гюндоган (капітан) — Гриліш, Де Брюйне — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардіола.
"Баварія": Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт, Кімміх (капітан) — Девіс, Горецка, Гнабрі, Коман — Сане, Мусіала.
Тренер: Томас Тухель.
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