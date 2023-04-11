Манчестер Сіті проти Баварії в 1/4 ЛЧ — стартові склади команд

Ерлінг Холанд радіє забитому голу. Фото: Google

У рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" приймає "Баварію". Хосеп Гвардіола спробує здивувати свій колишній клуб.

Тренери обох команд вже назвали стартові склади на матч, повідомляють Новини.LIVE.

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Хосеп Гвардіола на чолі "Баварії" виграв усі можливі трофеї, окрім Ліги чемпіонів. Тепер він полює на цей титул з "Манчестер Сіті". У Мюнхені є одразу кілька гравців, яким є що доводити каталонському наставнику.

"Манчестер Сіті" — "Баварія"

"Манчестер Сіті": Едерсон — Рубен Діаш, Аканджі, Стоунз, Аке — Родрі, Бернарду Сілва — Гюндоган (капітан) — Гриліш, Де Брюйне — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

"Баварія": Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт, Кімміх (капітан) — Девіс, Горецка, Гнабрі, Коман — Сане, Мусіала.

Тренер: Томас Тухель.

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