Манчестер Сити против Баварии в 1/4 ЛЧ — стартовые составы команд

Эрлинг Холанд радуется забитому голу. Фото: Google

В рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает "Баварию". Хосеп Гвардиола попытается удивить свой бывший клуб.

Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на матч, сообщают Новини.LIVE.

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"Манчестер Сити" — "Бавария"

"Манчестер Сити": Эдерсон — Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Аке — Родри, Бернарду Силва — Гюндоган (капитан) — Грилиш, Де Брюйне — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

"Бавария": Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лигт, Киммих (капитан) — Дэвис, Горецка, Гнабри, Коман — Сане, Мусиала.

Тренер: Томас Тухель.

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