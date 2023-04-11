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"Манчестер Сити" против "Баварии" в 1/4 ЛЧ: известны стартовые составы

11 апреля 2023 20:47
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Манчестер Сити против Баварии в 1/4 ЛЧ — стартовые составы команд
Эрлинг Холанд радуется забитому голу. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает "Баварию". Хосеп Гвардиола попытается удивить свой бывший клуб. 

Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на матч, сообщают Новини.LIVE

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Хосеп Гвардиола во главе "Баварии" выиграл все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов. Теперь он охотится за этим титулом с "Манчестер Сити". В Мюнхене есть сразу несколько игроков, которым есть что доказывать каталонскому наставнику. 

"Манчестер Сити" — "Бавария" 

"Манчестер Сити": Эдерсон — Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Аке — Родри, Бернарду Силва — Гюндоган (капитан) — Грилиш, Де Брюйне — Холанд. 

Тренер: Хосеп Гвардиола. 

"Бавария": Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лигт, Киммих (капитан) — Дэвис, Горецка, Гнабри, Коман — Сане, Мусиала. 

Тренер: Томас Тухель. 

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