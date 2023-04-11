Манчестер Сити против Баварии в 1/4 ЛЧ — стартовые составы команд

"Манчестер Сити" против "Баварии" в 1/4 ЛЧ: известны стартовые составы
В рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает "Баварию". Хосеп Гвардиола попытается удивить свой бывший клуб.
Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на матч, сообщают Новини.LIVE.
Хосеп Гвардиола во главе "Баварии" выиграл все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов. Теперь он охотится за этим титулом с "Манчестер Сити". В Мюнхене есть сразу несколько игроков, которым есть что доказывать каталонскому наставнику.
City of Manchester Stadium 📍#UCL pic.twitter.com/oCmxDZVoTR— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2023
"Манчестер Сити" — "Бавария"
"Манчестер Сити": Эдерсон — Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Аке — Родри, Бернарду Силва — Гюндоган (капитан) — Грилиш, Де Брюйне — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
"Бавария": Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лигт, Киммих (капитан) — Дэвис, Горецка, Гнабри, Коман — Сане, Мусиала.
Тренер: Томас Тухель.
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