Манчестер Сіті проти Челсі — анонс, прогноз та ставки на матч АПЛ

Футболісти "Манчестер Сіті" святкують перемогу. Фото: instagram.com/mancity/

"Манчестер Сіті" прийме на стадіоні "Етіхад" лондонський "Челсі" у центральному матчі 25-го туру Прем'єр-ліги (АПЛ). Чинні чемпіони Англії вважають безумовним лідером протистояння.

Маурісіо Почеттіно матиме шанс зіпсувати настрій команді Хосепа Гвардіоли, повідомляє портал Новини.LIVE.

В останніх матчах "Манчестер Сіті" нестримний. "Містяни" давно не втрачали очки, які потрібні команді у боротьбі за чемпіонський титул. За підсумками 24 турів АПЛ підопічні Гвардіоли відстають від "Ліверпуля" на два очки, хоча "Сіті" зіграв на один матч менше. З мотивацією у грі з "Челсі" у "містян" все буде в повному порядку.

Палмер і Чілвелл святкують перемогу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Де і коли дивитися матч "Манчестер Сіті" — "Челсі"

Поєдинок відбудеться у суботу, 17 лютого. О 19:30 за київським часом команди виведе на поле стадіону "Етіхад" головний суддя Енді Мадлі.

Українські вболівальники зможуть побачити протистояння "Манчестер Сіті" із "Челсі" на OTT-платформі Setanta Sports. При цьому трансляція матчу на телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+ не запланована.

Ерлінг Холан на розминці. Фото: instagram.com/mancity/

Прогноз та ставки на гру "Ман Сіті" — "Челсі"

Букмекери віддають перевагу команді Хосепа Гвардіоли, яка в останніх поєдинках не залишає жодного шансу своїм суперникам. Команда Почеттіно підходить до матчу із двома перемогами поспіль, але лондонці залишаються дуже нестабільним колективом.

Коефіцієнт на перемогу "Манчестер Сіті" складає 1,42. Ставка на "Челсі" позначена коефіцієнтом 8,50. Поставити на нічию у цьому матчі можна з коефіцієнтом 5,75.

Попередній поєдинок цих суперників на "Стемфорд Брідж" завершився нічиєю з рахунком 4:4. При цьому "Манчестер Сіті" на "Етіхаді" у чотирьох останніх матчах не пропускав жодного гола у свої ворота.

Маурісіо Почеттіно керує тренуванням "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Кадрові втрати та Мудрик

Захисник "Манчестер Сіті" Йошко Гвардіол вибув з ладу терміном від двох до трьох тижнів. Під сумнівом вихід на поле Гриліша, Ковачича та Бернарду Сілви.

У "Челсі" набагато серйозніші кадрові проблеми. У лазареті команди залишається капітан Тьягу Сілва, а також Фофана, Ріс Джеймс, Кукурелья, Лавія та Угочукву. За словами Маурісіо Почеттіно, він не гарантує вихід в основному складі Михайлу Мудрику, який останнім часом майже не отримує ігрову практику.

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