Манчестер Сити против Челси — анонс, прогноз и ставки на матч АПЛ

Футболисты "Манчестер Сити" празднуют победу. Фото: instagram.com/mancity/

"Манчестер Сити" примет на стадионе "Этихад" лондонский "Челси" в центральном матче 25-го тура Премьер-лиги (АПЛ). Действующие чемпионы Англии считают безусловным фаворитом противостояния.

У команды Маурисио Почеттино будет шанс испортить настроение команде Хосепа Гвардиолы, сообщает портал Новини.LIVE.

В последних матчах "Манчестер Сити" неудержим. "Горожане" давно не теряли очки, которые нужны команде в борьбе за чемпионский титул. По итогам 24 туров АПЛ подопечные Гвардиолы отстают от "Ливерпуля" на два очка, хотя "Сити" сыграл на один матч меньше. С мотивацией в игре с "Челси" у "горожан" все будет в полном порядке.

Палмер и Чилуэлл празднуют победу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Где и когда смотреть матч "Манчестер Сити" — "Челси"

Поединок состоится в субботу, 17 февраля. В 19:30 по киевскому времени команды выведет на поле стадиона "Этихад" главный судья Энди Мадли.

Украинские болельщики смогут увидеть противостояние "Манчестер Сити" с "Челси" на OTT-платформе Setanta Sports. При этом трансляция матча на телеканалах Setanta Sports Ukraine и Setanta Sports Ukraine+ не запланирована.

Эрлинг Холанн на разминке. Фото: instagram.com/mancity/

Прогноз и ставки на игру "Ман Сити" — "Челси"

Букмекеры отдают предпочтение команде Хосепа Гвардиолы, которая в последних поединках не оставляет ни единого шанса своим соперникам. Команда Почеттино подходит к матчу с двумя победами подряд, но лондонцы остаются очень нестабильным коллективом.

Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет 1,42. Ставка на "Челси" обозначена коэффициентом 8,50. Поставить на ничью в этом матче можно с коэффициентом 5,75.

Стоит отметить, что предыдущий поединок этих соперников на "Стэмфорд Бридж" завершился ничьей со счетом 4:4. При этом "Манчестер Сити" на "Этихаде" в четырех последних матчах не пропускал ни одного гола в свои ворота.

Маурисио Почеттино руководит тренировкой "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Кадровые потери и Мудрик

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол выбыл из строя на срок от двух до трех недель. Под сомнением выход на поле Грилиша, Ковачича и Бернарду Силвы.

У "Челси" гораздо более серьезные кадровые проблемы. В лазарете команды остается капитан Тьягу Силва, а также Фофана, Рис Джеймс, Кукурелья, Лавия, и Угочукву. ПО словам Маурисио Почеттино, он не гарантирует выход в основном составе Михаилу Мудрику, который в последнее время почти не получает игровую практику.

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