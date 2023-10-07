"Манчестер Сіті" загрожують неприємності через зв'язки з росіянами: що відомо

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Чинні чемпіони Англії можуть бути причетні до гучного розслідування. Власник "Манчестер Сіті" шейх Мансур опинився під підозрою через можливі зв'язки з росіянами.

У найгіршому для "городян" варіанті клуб може змінити власника, повідомляє Manchester Evening News.

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Юристи звернулися до уряду Великобританії з проханням розслідувати, чи допомагав шейх Мансур ібн Заїд Аль Нахайян заможним росіянам, на яких були накладені санкції, у переведенні їхніх активів до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Шейх Мансур із головою розвідки Єгипту Аббасом Камілем. Фото: REUTERS

Яке покарання загрожує "Манчестер Сіті"

Адвокати діють від імені українського активіста, який побажав залишитись анонімним через побоювання репресій з боку Росії. Юристи написали міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі, щоб дізнатися, чи проводилося розслідування з метою визначити, чи шейх Мансур є посібником підсанкційним особам.

У разі, якщо шейха Мансура визнають винним у допомозі росіянам та виведенні їхніх капіталів з-під санкцій, згідно з британськими законами, це може позбавити його права власності на "Манчестер Сіті".

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