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"Манчестер Сіті" загрожують неприємності через зв'язки з росіянами: що відомо

7 жовтня 2023 11:33
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"Манчестер Сіті" загрожують неприємності через зв'язки з росіянами: що відомо
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чинні чемпіони Англії можуть бути причетні до гучного розслідування. Власник "Манчестер Сіті" шейх Мансур опинився під підозрою через можливі зв'язки з росіянами.

У найгіршому для "городян" варіанті клуб може змінити власника, повідомляє Manchester Evening News.

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Юристи звернулися до уряду Великобританії з проханням розслідувати, чи допомагав шейх Мансур ібн Заїд Аль Нахайян заможним росіянам, на яких були накладені санкції, у переведенні їхніх активів до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Шейх Мансур
Шейх Мансур із головою розвідки Єгипту Аббасом Камілем. Фото: REUTERS

Яке покарання загрожує "Манчестер Сіті"

Адвокати діють від імені українського активіста, який побажав залишитись анонімним через побоювання репресій з боку Росії. Юристи написали міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі, щоб дізнатися, чи проводилося розслідування з метою визначити, чи шейх Мансур є посібником підсанкційним особам.

У разі, якщо шейха Мансура визнають винним у допомозі росіянам та виведенні їхніх капіталів з-під санкцій, згідно з британськими законами, це може позбавити його права власності на "Манчестер Сіті".

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