"Манчестер Сити" грозят неприятности из-за связей с россиянами: что известно

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Действующие чемпионы Англии могут быть замешаны в громком расследовании. Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур оказался под подозрением из-за возможных связей с россиянами.

В худшем для "горожан" варианте клуб может сменить владельца, сообщает Manchester Evening News.

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Юристы обратились к правительству Великобритании с просьбой расследовать, помогал ли шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян состоятельным россиянам, на которых были наложены санкции, в переводе их активов в Объединенные Арабские Эмираты.

Шейх Мансур с главой разведки Египта Аббасом Камилем. Фото: REUTERS

Какое наказание грозит "Манчестер Сити"

Адвокаты действуют от имени украинского активиста, который пожелал остаться анонимным из-за опасений репрессий со стороны России. Юристы написали министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли, чтобы узнать, проводилось ли расследование с целью определить, является ли шейх Мансур пособником подсанкционным лицам.

В случае, если шейха Мансура признают виновным в помощи россиянам и выведении их капиталов из-под санкций, согласно британским законам это может лишить его права собственности на "Манчестер Сити".

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