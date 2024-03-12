Манчестер Сіті заплатить за гравця збірної України майже 150 млн євро

Георгій Судаков у збірній України. Фото: УАФ

"Манчестер Сіті" активно намагатиметься перешкодити "Ліверпулю" здійснити заплановані на літнє трансферне вікно трансфери. Задля цього вони готові серйозно витратитись.

При цьому завдання команди бачиться більше в ослабленні конкурента, ніж у посиленні свого складу, повідомив портал Daily Express.

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За інформацією джерел у "Ман Сіті", клуб хоче у літнє трансферне вікно підписати півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова.

Про свій інтерес "городяни" заявили після "Ліверпуля".

На підписання Судакова у трансферному бюджеті "Манчестер Сіті" виділять 127 млн фунтів стерлінгів (148,7 млн євро).

Георгій Судаков на матчі "Шахтаря". Фото: "Шахтар" Донецьк

Якщо переговори матимуть успіх, то "Манчестер Сіті" зможуть встановити новий трансферний рекорд.

У поточному сезоні 21-річний Судаков провів за "Шахтар" 23 матчі у всіх турнірах, забивши в них чотири м'ячі та віддавши дві результативні передачі.

Також Судакова хочуть придбати "Ювентус", "Манчестер Сіті" та "Баварія".

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