Манчестер Сіті заплатить за гравця збірної України майже 150 млн євро
"Манчестер Сіті" активно намагатиметься перешкодити "Ліверпулю" здійснити заплановані на літнє трансферне вікно трансфери. Задля цього вони готові серйозно витратитись.
При цьому завдання команди бачиться більше в ослабленні конкурента, ніж у посиленні свого складу, повідомив портал Daily Express.
"Манчестер Сіті" контактуватиме з "Шахтарем"
За інформацією джерел у "Ман Сіті", клуб хоче у літнє трансферне вікно підписати півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова.
Про свій інтерес "городяни" заявили після "Ліверпуля".
На підписання Судакова у трансферному бюджеті "Манчестер Сіті" виділять 127 млн фунтів стерлінгів (148,7 млн євро).
Якщо переговори матимуть успіх, то "Манчестер Сіті" зможуть встановити новий трансферний рекорд.
У поточному сезоні 21-річний Судаков провів за "Шахтар" 23 матчі у всіх турнірах, забивши в них чотири м'ячі та віддавши дві результативні передачі.
Також Судакова хочуть придбати "Ювентус", "Манчестер Сіті" та "Баварія".
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