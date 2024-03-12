Манчестер Сити заплатит за игрока сборной Украины почти 150 млн евро
"Манчестер Сити" будет активно пытаться помешать "Ливерпулю" осуществить запланированные на летнее трансферное окно трансферы. Ради этого они готовы серьезно потратиться.
При этом задача команды видится больше в ослаблении конкурента чем в усилении своего состава, сообщил портал Daily Express.
"Манчестер Сити" будет контактировать с "Шахтером"
По информации источников в "Ман Сити", клуб хочет в летнее трансферное окно подписать полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова.
О своем интересе "горожане" заявили вслед за "Ливерпулем".
На подписание Судакова в трансферном бюджете "Манчестер Сити" выделят 127 млн фунтов стерлингов (148,7 млн евро).
Если переговоры увенчаются успехом, то "Манчестер Сити" смогут установить новый трансферный рекорд.
В текущем сезоне 21-летний Судаков провел за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах, забив в них четыре мяча и отдав две результативные передачи.
Также Судакова хотят приобрести "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Бавария".
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