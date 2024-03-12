​​​​​​​Манчестер Сити заплатит за игрока сборной Украины почти 150 млн евро

Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: УАФ

"Манчестер Сити" будет активно пытаться помешать "Ливерпулю" осуществить запланированные на летнее трансферное окно трансферы. Ради этого они готовы серьезно потратиться.

При этом задача команды видится больше в ослаблении конкурента чем в усилении своего состава, сообщил портал Daily Express.

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По информации источников в "Ман Сити", клуб хочет в летнее трансферное окно подписать полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова.

О своем интересе "горожане" заявили вслед за "Ливерпулем".

На подписание Судакова в трансферном бюджете "Манчестер Сити" выделят 127 млн фунтов стерлингов (148,7 млн евро).

Георгий Судаков на матче "Шахтера". Фото: "Шахтер" Донецк

Если переговоры увенчаются успехом, то "Манчестер Сити" смогут установить новый трансферный рекорд.

В текущем сезоне 21-летний Судаков провел за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах, забив в них четыре мяча и отдав две результативные передачи.

Также Судакова хотят приобрести "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Бавария".

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