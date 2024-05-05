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Марадону можуть перепоховати — родина Дієго б'є на сполох

5 травня 2024 14:36
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Марадону можуть перепоховати — родина Дієго б'є на сполох
Дієго Марадона у 2018 році. Фото: Reuters/Pilar Olivares
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Знаменитий аргентинець Дієго Марадона не знає спокою навіть через чотири роки після смерті. Сім'я легендарного футболіста звернулася до суду із незвичайною вимогою.

Останки Марадони можуть бути ексгумовані, повідомляє Bild.

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Серце Дієго Марадони перестало битися у листопаді 2020 року. Колишнього аргентинського футболіста та тренера поховали на приватному цвинтарі "Белла-Віста" у передмісті Буенос-Айреса.

Дієго Марадона
Шанувальники Дієго Марадони. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Чим незадоволена родина Марадона

Проте родичі легендарного аргентинця вимагають перепоховати Дієго на іншому столичному цвинтарі — у мавзолеї "Меморіал дель Д'єса". Вони подали позов до суду, де перерахували причини свого запиту.

За задумом сім'ї Марадони, тіло Дієго має лежати в "безпечному місці". При цьому до нього має бути відкритий доступ звичайних уболівальників, які захочуть відвідати меморіал.

Суддя розглядає цей запит. А вже на початку червня розпочнеться інший процес. Його головним обвинуваченим є особистий лікар Дієго Марадони, якого звинувачують у ненавмисному вбивстві легендарного спортсмена. Якщо вина лікаря буде доведена, його можуть засудити до ув'язнення на 25 років.

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спорт
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Дієго Марадона

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