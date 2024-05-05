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Марадону могут перезахоронить — семья Диего бьет тревогу

5 мая 2024 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Марадону могут перезахоронить — семья Диего бьет тревогу
Диего Марадона в 2018 году. Фото: Reuters/Pilar Olivares
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Знаменитый аргентинец Диего Марадона не знает покоя даже спустя четыре года после смерти. Семья легендарного футболиста обратилась в суд с необычным требованием. 

Останки Марадоны могут быть эксгумированы, сообщает Bild

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Сердце Диего Марадоны перестало биться в ноябре 2020 года. Бывшего аргентинского футболиста и тренера похоронили на частном кладбище "Белла-Виста" в пригороде Буэнос-Айреса.

Диего Марадона
Поклонники Диего Марадоны. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Чем недовольна семья Марадона

Однако родственники легендарного аргентинца требуют перезахоронить Диего на другом столичном кладбище — в мавзолее "Мемориал дель Дьеса". Они подали иск в суд, в котором перечислили причины своего запроса. 

По замыслу семьи Марадоны, тело Диего должно покоиться в "безопасном месте". При этом к нему должен быть открыт доступ обычных болельщиков, которые захотят посетить мемориал. 

Судья рассматривают этот запрос. А уже в начале июня начнется другой процесс. Его главным обвиняемым является личный врач Диего Марадоны, которого обвиняют в непредумышленном убийстве легендарного спортсмена. Если вина доктора будет доказана, его могут приговорить к тюремному заключению сроком на 25 лет.

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