Марадону могут перезахоронить — семья Диего бьет тревогу

Диего Марадона в 2018 году. Фото: Reuters/Pilar Olivares

Знаменитый аргентинец Диего Марадона не знает покоя даже спустя четыре года после смерти. Семья легендарного футболиста обратилась в суд с необычным требованием.

Останки Марадоны могут быть эксгумированы, сообщает Bild.

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Сердце Диего Марадоны перестало биться в ноябре 2020 года. Бывшего аргентинского футболиста и тренера похоронили на частном кладбище "Белла-Виста" в пригороде Буэнос-Айреса.

Поклонники Диего Марадоны. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Чем недовольна семья Марадона

Однако родственники легендарного аргентинца требуют перезахоронить Диего на другом столичном кладбище — в мавзолее "Мемориал дель Дьеса". Они подали иск в суд, в котором перечислили причины своего запроса.

По замыслу семьи Марадоны, тело Диего должно покоиться в "безопасном месте". При этом к нему должен быть открыт доступ обычных болельщиков, которые захотят посетить мемориал.

Судья рассматривают этот запрос. А уже в начале июня начнется другой процесс. Его главным обвиняемым является личный врач Диего Марадоны, которого обвиняют в непредумышленном убийстве легендарного спортсмена. Если вина доктора будет доказана, его могут приговорить к тюремному заключению сроком на 25 лет.

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