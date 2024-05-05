Марадону могут перезахоронить — семья Диего бьет тревогу
Знаменитый аргентинец Диего Марадона не знает покоя даже спустя четыре года после смерти. Семья легендарного футболиста обратилась в суд с необычным требованием.
Останки Марадоны могут быть эксгумированы, сообщает Bild.
Сердце Диего Марадоны перестало биться в ноябре 2020 года. Бывшего аргентинского футболиста и тренера похоронили на частном кладбище "Белла-Виста" в пригороде Буэнос-Айреса.
Чем недовольна семья Марадона
Однако родственники легендарного аргентинца требуют перезахоронить Диего на другом столичном кладбище — в мавзолее "Мемориал дель Дьеса". Они подали иск в суд, в котором перечислили причины своего запроса.
По замыслу семьи Марадоны, тело Диего должно покоиться в "безопасном месте". При этом к нему должен быть открыт доступ обычных болельщиков, которые захотят посетить мемориал.
Судья рассматривают этот запрос. А уже в начале июня начнется другой процесс. Его главным обвиняемым является личный врач Диего Марадоны, которого обвиняют в непредумышленном убийстве легендарного спортсмена. Если вина доктора будет доказана, его могут приговорить к тюремному заключению сроком на 25 лет.
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