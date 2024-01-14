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Сын Марадоны утверждает, что его отца убили

14 января 2024 15:52
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Агабекян Карен
редактор
Сын Марадоны утверждает, что его отца убили
Легенда футбола Диего Марадона мог быть убитым. Фото: AP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В семье легендарного футболиста Диего Марадоны считают, что ему позволили умереть. Соответствующее заявление сделали спустя три года после ее смерти.

Соответствующее заявление сделал сын легенды Диего Марадона-младший, передает Marca.

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Отметим, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в результате острого отека легких, возникшего вследствие сердечной недостаточности.

Кого обвинил Марадона-младший

По словам сына Марадоны, его отец умер не своей смертью и это должно показать расследование, которое до сих пор проводится.

Диего рассказал, что отца можно было спасти, но просто бросили умирать. Сын не назвал виновных, сославшись на следствие, но в его словах можно услышать завуалированные обвинения в сторону врачей.

"До сих пор идет открытое расследование. Мы, его дети, искренне верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно было закончиться иначе. Они убили моего отца. Не могу сказать кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их высказать вслух.

Его бросили умирать в ситуации, когда можно было что-то сделать. Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость", — сказал сын Марадоны.

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смерть
футбол
Аргентина
Диего Марадона

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