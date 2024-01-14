Син Марадони стверджує, що його батька вбили

Легенда футболу Дієго Марадона міг бути убитим. Фото: AP

У родині легендарного футболіста Дієго Марадони вважають, що йому дозволили померти. Відповідну заяву зробили через три роки після її смерті.

Відповідну заяву зробив син легенди Дієго Марадона-молодший, повідомляє Marca.

Читайте також:

Зазначимо, що Марадона помер 25 листопада 2020 року внаслідок гострого набряку легень, що виник через серцеву недостатність.

Кого звинуватив Марадона-молодший

За словами сина Марадони, його батько помер не своєю смертю і це має показати розслідування, яке досі проводиться.

Дієго розповів, що батька можна було врятувати, але його просто покинули вмирати. Син не назвав винних, пославшись на слідство, але в його словах можна почути завуальовані звинувачення у бік лікарів.

"Досі йде відкрите розслідування. Ми, його діти, щиро віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися інакше. Вони вбили мого батька. Не можу сказати хто це зробив, у мене є свої думки щодо цього, але я не можу їх висловити вголос.

Його кинули вмирати у ситуації, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі: до останнього дня свого життя я боротимуся за справедливість", — сказав син Марадони.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов нового тренера — що про нього відомо.

У "Динамо" з'явився новий тренер, що про нього відомо.

Анатолій Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

Українського форварда Артема Довбика побили на тренуванні "Жирони".

"Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.