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Син Марадони стверджує, що його батька вбили

14 січня 2024 15:52
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Агабекян Карен
редактор
Син Марадони стверджує, що його батька вбили
Легенда футболу Дієго Марадона міг бути убитим. Фото: AP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У родині легендарного футболіста Дієго Марадони вважають, що йому дозволили померти. Відповідну заяву зробили через три роки після її смерті.

Відповідну заяву зробив син легенди Дієго Марадона-молодший, повідомляє Marca.

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Зазначимо, що Марадона помер 25 листопада 2020 року внаслідок гострого набряку легень, що виник через серцеву недостатність.

Кого звинуватив Марадона-молодший

За словами сина Марадони, його батько помер не своєю смертю і це має показати розслідування, яке досі проводиться.

Дієго розповів, що батька можна було врятувати, але його просто покинули вмирати. Син не назвав винних, пославшись на слідство, але в його словах можна почути завуальовані звинувачення у бік лікарів.

"Досі йде відкрите розслідування. Ми, його діти, щиро віримо в аргентинське правосуддя. Я переконаний, що все мало закінчитися інакше. Вони вбили мого батька. Не можу сказати хто це зробив, у мене є свої думки щодо цього, але я не можу їх висловити вголос.

Його кинули вмирати у ситуації, коли можна було щось зробити. Я пообіцяв собі: до останнього дня свого життя я боротимуся за справедливість", — сказав син Марадони.

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смерть
футбол
Аргентина
Дієго Марадона

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