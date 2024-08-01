Французькі пекарі невдоволені інноваційною маркою на честь Олімпіади 2024

Марки з ароматом хліба. Фото: Reuters.

Пошта Франції до Олімпіади-2024 випустила сувенірну марку для туристів із зображенням одного із символів країни — багета. Якщо її потерти та понюхати, то відчується запах хліба, але місцеві пекарі не згодні з цим.

Про це написав Reuters.

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Пошта розхвалює свою інноваційну марку. "Треба просто потерти марку нігтями й відчуєш запах хліба, багета", — сказала співробітниця установи Кларісс Брієн.

Втім французькі пекарі креатив не оцінили та не поділяють захвату листонош. Адже вважають запах пшениці та дріжджів неповторним.

"Наші дріжджі ніжні, а це більше пахне ваніллю", — сказала менеджерка пекарні Leonie Bakery поблизу паризького Єлисейських полів Жанна Барер.

"Відчувається солодкий, фруктовий аромат, якого в багеті не має бути",— підтримав колегу головний пекар Гарлем Гбодіало.

🥖 France released bakery-scented postage stamps to celebrate its famed baguette ahead of the #Paris2024 Olympic Games https://t.co/qDInYXd1Uv pic.twitter.com/LRM4ZcYFah — Reuters (@Reuters) July 22, 2024

Попри те, що споживання багетів у Франції скоротилося, країна все ще виробляє близько 16 млн булок на день — майже 6 млрд на рік.

Хрусткі шматочки пухкого білого хліба є символом Франції в усьому світі та основою її раціону протягом принаймні 100 років.

Одна легенда свідчить, що пекарі Наполеона Бонапарта придумали подовжену форму багета, щоб полегшити його перенесення військовими.

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