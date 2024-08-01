Французские пекари недовольны инновационной маркой в честь Олимпиады 2024

Марки с ароматом хлеба. Фото: Reuters.

Почта Франции к Олимпиаде 2024 года выпустила сувенирную марку для туристов с изображением одного из символов страны — багета. Если ее потереть и понюхать, то ощущается запах хлеба, но местные пекари не согласны с этим.

Об этом написал Reuters.

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Почта расхваливает свою инновационную марку. "Надо просто потереть марку ногтями и чувствуешь запах хлеба, багета", — сказала сотрудница учреждения Кларисс Бриен.

Впрочем, французские пекари креатив не оценили и не разделяют восторга почтальонов. Ведь считают запах пшеницы и дрожжей неповторимым.

"Наши дрожжи нежные, а это больше пахнет ванилью", — сказала менеджер пекарни Leonie Bakery вблизи парижского Елисейских полей Жанна Барер.

"Ощущается сладкий, фруктовый аромат, которого в багете не должно быть", — поддержал коллегу главный пекарь Гарлем Гбодиало.

🥖 Франция ликвидировала bakery-cented postage stamps для свадьбы его знаменитый bageta вдоль #Paris2024 Олимпийские игры https://t.co/qDInYXd1Uv pic.twitter.com/LRM4ZcYFah — Reuters (@Reuters) Июль 22, 2024

Несмотря на то, что потребление багетов во Франции сократилось, страна все еще производит около 16 млн булок в день — почти 6 млрд в год.

Хрустящие кусочки рыхлого белого хлеба являются символом Франции во всем мире и основой ее рациона на протяжении, по крайней мере, 100 лет.

Одна легенда гласит, что пекари Наполеона Бонапарта выдумали удлиненную форму багета, чтоб облегчить его перенос военными.

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