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Сатирический журнал Charlie Hebdo жестко посмеялся над открытием Олимпиады-2024

31 июля 2024 20:52
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Как Charlie Hebdo жестко посмеялся над организаторами Олимпиады-2024
Открытие Олимпиады 2024. Фото: Pool Photo via AP
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Еще неизвестно, какие номера покажут во время на закрытие Олимпиады 2024. Но известный своей неполиткорректностью журнал Charlie Hebdo уже высмеял церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, опубликовав карикатуру о церемонии завершения соревнований.

Провокационный рисунок опубликован в сети X издания.

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Что известно о церемонии закрытия Олимпиады 2024 года

Шоу должно состояться 11 августа. По сообщению leParisien, в официальных кассах Олимпийских игр продают билеты на места категории E от 45 евро. Чтобы посмотреть закрытие соревнований в категории А нужно заплатить от 1600 евро.

Подробности спектакля оргкомитет держит в секрете, но художественный руководитель Томас Джолли подтвердил, что репетиции продолжаются.

Известно, что в отличие от церемонии открытия, где шоу проходило более трех часов на разных локациях, закрытие состоится в закрытом помещении и продлится около 40 минут. На ней выступят артисты цирка, акробаты и даже парижские пожарные.

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